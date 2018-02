La por escènica que li entra al Nàstic quan es lesiona la seva estrella

La lesió d’Álvaro contra el Zaragoza va enfonsar a un equip al qual li va passar el mateix quan Uche va caure contra l’Alcorcón

Aquest Gimnàstic de Tarragona apuntava alt, molt alt, amb l’arribada dels fitxatges en el mercat d’hivern. Tot i això, l’equip no remunta i, ara mateix, ocupa la divuitena posició de la taula classificatòria de la Segona Divisió A, la primera que donaria dret a continuar a la segona categoria del futbol espanyol.El fitxatge estrella d’aquest mes de gener ha estat el d’Álvaro Vázquez, davanter que ha arribat procedent de l’Espanyol de Primera Divisió i que ja ha demostrat la seva innegable qualitat marcant tres gols en set partits, en tres dels quals només ha pogut jugar una estona. Ara, amb la seva lesió, tot torna a pintar de color de gris.El Nàstic ha demostrat aquesta temporada que, quan es lesiona la seva estrella, no és capaç de reaccionar. Li va passar aquest dissabte, quan Álvaro es va lesionar contra el Zaragoza, i també li va succeir en l’onzena jornada, quan Uche es va lesionar contra l’Alcorcón, i l’equip va caure golejat a camp propi (0-3).Minut u, gairebé dos de partit contra el Zaragoza de Natxo González al Nou Estadi. Passada màgica de Juan Muñiz a Álvaro Vázquez, aquest darrer es queda sol davant del porter de l’equip aragonès i intenta una espècie de xut-vaselina que acaba en res. Als vuit minuts de joc, nova ocasió del Nàstic i, als setze, rematada de cap de Fali que marxa fregant el travesser. Fins aquí, tot controlat. Ara bé, als dinou minuts de joc, Álvaro va rebre una entrada que el va trencar. Cinc minuts per esperar si podia tornar al terreny de joc, però finalment no va poder fer-ho. A partir d’aquí, comença un partit completament diferent, en el qual el Nàstic va estar a mercè del rival i, tot i que va tenir un parell o tres d’ocasions de gol, l’equip es va enfonsar completament.La marxa d’Álvaro Vázquez del camp va ser definitiva, decisiva. Per ell, va entrar un Ike Uche que no va poder ser aquell que resol els partits quan l’equip va malament. Precisament, el mateix Uche va ser protagonista d’una altra història molt similar al Nou Estadi. Quan ell era l’esperança golejadora de l’equip (amb un Barreiro que mai falla), va caure lesionat i el Nàstic també es va enfonsar.Transcorria el minut 15 del Nàstic-Alcorcón, corresponent a l’onzena jornada de Lliga, i el «8» grana es va trencar. L’equip va protagonitzar un daltabaix inexplicable i va acabar golejat (0-3) davant d’un Alcorcón que es va aprofitar d’aquesta mancança i que va acabar emportant-se el gat a l’aigua.Després de perdre aquell partit, l’equip va caure a l’Ángel Carro contra el Lugo (1-0), encara que després es va poder refer amb una espectacular golejada a Zorrilla contra el Valladolid (0-3).Ara, caldrà saber quina serà la reacció dels tarragonins davant de la baixa d’un Álvaro que s’havia acostumat a salvar als seus i a sumar gols que significaven tres punts.