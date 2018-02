L'actual central del Villarreal va jugar al CF Reus la temporada 2014-15

Actualitzada 20/02/2018 a les 11:59

Més casos

El central del Villarreal Rubén Semedo s'està acostumant a aparèixer als mitjans de comunicació més aviat pels seus problemes amb la justícia que per la seva aportació futbolística.El futbolista de 23 anys, que durant la temporada 2014-15 va militar a les files del CF Reus, llavors a Segona Divisió B, ha estat detingut aquesta nit per lligar, agredir i retenir a un home. Els incidents haurien succeït a casa de Semedo, i també hi hauria dos homes més implicats en el succés.Després de tancar a l'home en una habitació, els individus li haurien sostret les claus de casa per accedir-hi i cometre algun delicte, com un robatori, segons apunten fonts properes al cas.El denunciant també hauria manifestat que un dels agressors hauria disparat dues vegades per intimidar-lo, ja que les bales no van impactar amb ell.Rubén Semedo ha estat protagonista en diversos casos similars. El 29 d'octubre del 2017 hauria trencat una ampolla al cap d'un jove al pàrquing d'una discoteca de València. Segons es va dir en el seu moment, Semedo hauria demanat al noi que l'acompanyés al cotxe per regalar-li una samarreta i, quan el jove hi va arribar, es va emportar el cop d'ampolla al cap.Aquest passat mes de gener, també va ser detingut per, presumptament, realitzar greus amb una pistola, que no es va acabar de demostrar si era real o no.