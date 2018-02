Carbonell i Borja Fernández, els principals candidats a suplir l'absència de Vítor Silva

La lesió del migcampista portuguès també podria obrir la porta a un Guzzo que només ha protagonitzat dues convocatòries

Actualitzada 20/02/2018 a les 08:44

Guzzo, la possibilitat

Avui, ressonància a Vítor

Demà, nou partit d’entrenament a l’Estadi Municipal

La lesió de Vítor Silva obliga a Aritz López Garai a buscar un substitut per a un futbolista que s’havia convertit en un fixe i imprescindible en els esquemes del tècnic basc. Per sort per a la plantilla, la baixa del migcampista portuguès arriba amb tots els efectius disponibles, sempre amb l’asterisc que suposa l’absència de llarga durada de Ricardo Vaz. Així, doncs, Garai té diverses opcions on escollir. Sempre tenint en compte, això sí, que Gus Ledes i Juan Domínguez, acompanyants de Vítor en els darrers enfrontaments, continuaran exercint com a titulars.El principal favorit per ocupar la plaça del sis reusenc és Àlex Carbonell. El jove migcampista ja s’havia fet un lloc a l’onze fins que Gus Ledes li va tornar a treure la plaça després de la victòria al camp del Nàstic (1-2). Carbonell ha mostrat, en diverses aparicions, que té un gran nivell, qualitat i visió de joc, que el converteixen en un dels futbolistes amb més potencial de la plantilla roig-i-negre i, qui sap, si de la Segona Divisió. En les seves actuacions, però, Carbonell sempre ha protagonitzat un paper amb tints defensius. Sempre ha coincidit al camp amb Vítor i Juan Domínguez, que s’han encarregat més de distribuir la pilota trepitjant camp contrari. La seva suplència així ho evidencia, ja que Garai ha tornat a donar minuts a Gus Ledes en el migcentre.La segona opció és la de Borja Fernández, que ja va suplir Vítor quan aquest va haver d’abandonar la gespa del Sadar en llitera. El gallec ha demostrat sobradament la seva qualitat, gaudint de més arribada a l’àrea i presència en camp rival amb la pilota als peus del que ha pogut mostrar Carbonell. Teòricament Borja seria el recanvi natural de Vítor, ja que des de la reaparició del portuguès, l’ex del Celta s’ha anat diluint en les convocatòries fins a tenir una presència intermitent.Amb un futbolista menys disponible al mig del camp, Garai podria optar per incloure a Guzzo. Des de la recuperació de la seva lesió, ja fa més de tres mesos, el portuguès només ha tingut presència en dues llistes, en les quals s’ha quedat a la banqueta sense l’ocasió de gaudir de minuts. Amb la lesió de Vítor i, tenint en compte que els dos portuguesos tenen un perfil molt similar, Guzzo podria començar a recuperar el protagonisme perdut des del curs passat a causa de la lesió patida a l’estiu.Primer pas del CF Reus per descobrir quina és l’abast real de la lesió que Vítor Silva va patir dissabte al Sadar. El migcampista portuguès se sotmetrà, avui, a una ressonància per tal d’intentar fixar el temps necessari de recuperació. Després de l’ensurt que va protagonitzar Vítor Silva al Sadar, quan va haver d’abandonar el terreny de joc en llitera i amb llàgrimes als ulls, el CF Reus va fer una crida a la calma assegurant que, en un principi, quedava desacrtada una lesió de gravetat. També caldrà esperar notícies de David Haro, baixa a Pamplona després d’haver patit un esquinç al turmell.El primer equip del CF Reus disputarà, aquest dimecres, un partit d’entrenament enfront el Hangzhou Greentown, de la segona divisió xinesa. El matx es disputarà a les 12:00 hores i serà de portes obertes per als aficionats, que només podran ocupar la zona de tribuna baixa.