Més d'un centenar d'aficionats del Nàstic es desplaçaran al Mini Estadi

De moment, s'han omplert dos autobusos

Actualitzada 19/02/2018 a les 20:03

Més d’un centenar d’aficionats del Nàstic es desplaçaran aquest dissabte al Mini Estadi, on el conjunt grana s’enfrontarà al Barcelona B a partir de les quatre de la tarda.La Federació de Penyes ha organitzat un desplaçament a la Ciutat Comtal per animar al seu equip i, de moment, ja s’han omplert dos autobusos. El preu era de 15 euros, en el qual entraven el viatge i l’entrada.Per altra banda, el club grana informava que alguns aficionats han decidit desplaçar-s’hi pel seu compte, adquirint entrades a 10 euros, que és el preu habitual per a accedir-hi.