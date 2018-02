Deu detinguts en la macrooperació policial a tot Espanya contra la compra de partits

Un dels registres s'ha desenvolupat a Argentona

La policia espanyola ha detingut deu persones en la macrooperació que ha desenvolupat des de primera hora d'aquest dilluns contra la compra de partits de futbol i les apostes de partits, principalment de Tercera Divisió, segons han indicat fonts pròximes al cas.Els agents estan realitzant registres en despatxos i instal·lacions esportives de clubs de tot Espanya. Segons les mateixes fonts, un dels registres s'ha dut a terme en un domicili d'Argentona (Maresme) i un altre també s'ha realitzat a Albacete.La trama portaria operant des de fa anys i funcionaria amb futbolistes infiltrats en els diferents equips investigats. Aquests jugadors, a sou de l'organització delictiva, forçaven córners, impedien fores de joc, feien penals en moments delicats i, fins i tot, convencien altres companys que fessin el mateix a canvi de diners que abonava la trama. El cas es troba sota secret de sumari.Segons fonts policials, en els darrers mesos la Lliga de Futbol Professional ha col·laborat amb la policia i ha proporcionat dades que apunten a presumptes partits comprats per part d'aquesta organització, que tindria llaços amb altres països, en concret amb la Xina, on es duien a terme les apostes. Els agents de la policia espanyola rebien informació de la Lliga sobre algun partit sospitós i iniciaven la investigació.Més de 200 efectius formen part de l'operatiu per detenir els implicats en aquesta trama en diferents punts de la geografia espanyola.