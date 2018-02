La lesió al turmell podria deixar Álvaro Vázquez fins a un mes a la infermeria

El davanter pateix una afectació al lligament lateral extern, i avui se li practicarà una ressonànica per determinar-ne l’abast

El Nàstic seguirà, de ben a prop, laq ressonància que avui se li practicarà a Álvaro Vázquez, i que ha de determinar l’abast real de la seva lesió. L’única certesa amb la que treballen els serveis mèdics del conjunt tarragoní és que Álvaro pateix una lesió al lligament lateral extern del seu turmell dret. Es tracta d’una lesió molt comuna entre els futbolistes, que pot comptar amb diversos períodes de recuperació, en funció del grau de l’esquinç. Com a mínim, el davanter de Badalona s’estarà entre quinze dies i un mes de baixa. Així doncs, Nano ja sap que no podrà comptar amb Álvaro pels partits de dissabte vinent al camp del Barcelona B (16:00 hores) i del següent diumenge, 4 de març, contra el Tenerife (16:00 hores).Álvaro Vázquez va haver d’abandonar la gespa del Nou Estadi en el minut 23’ del partit, disputat aquest dissabte, contra el Zaragoza. En una acció fortuïta, Grippo va topar amb el davanter grana quan aquest acabava d’engaltar un xut a passada de Fali. El turmell d’Álvaro es va doblegar, gairebé, noranta graus, forçant els lligaments. El davanter de Badalona va abandonar el terreny de joc en llitera, donant pas a que fos Uche qui ocupés el seu lloc al terreny de joc.Fins a la lesió, Álvaro havia estat el millor del Nàstic i del partit. En el minut 2’, va perdonar en un mà a mà amb el porter, una d’aquelles oportunitats que un golejador com ell poques vegades deixa escapar. El bon paper del badaloní davant el Zaragoza no era una sorpresa. Des de la seva arribada a Tarragona i el debut amb els grana que s’ha convertit en el motor de l’equip, el futbolista que marca les diferències.El seu debut, en la vint-i-dosena jornada al camp de l’Almería, no va permetre veure gran cosa, ja que només va disputar un quart d’hora. En el primer matx en el qual va gaudir de poc més protagonisme, Álvaro Vázquez va demostrar quina és la seva talla. Poc menys de mitja hora al Sadar li van servir per anotar el primer gol com a jugador del Nàstic i certificar la victòria grana a Pamplona. Tres dies després, en el derbi contra el CF Reus al Nou Estadi, el badaloní va tornar a marcar diferències. La seva diana va servir de poc, ja que després va arribar el gol de Vítor, però la seva entrada a la gespa del Nou Estadi va suposar una autèntica revolució. El Nàstic va començar a veure la llum en atac i va disposar dels millors minuts de futbol d’aquell derbi.Tot i la derrota grana davant el CF Reus, Álvaro Vázquez es va guanyar, amb tota lògica, un lloc a l’onze del Nàstic. Rodri li va donar els 90’ minuts en la derrota al camp de l’Sporting, i Nano va confirmar aquesta dinàmica en la seva estrena com a tècnic, davant el Cádiz. Abans de caure lesionat aquest dissabte, Álvaro havia jugat la totalitat del matx contra l’Albacete, al qual va contribuir anotant el seu tercer gol com a grana. En sis partits, sense comptar el del Zaragoza, Álvaro sumava tres dianes en set xuts, cinc dels quals havien anat a porteria.Durant la baixa d’Álvaro, Uche serà l’encarregat d’ocupar el seu lloc i formar parella atacant amb Manu Barreiro. Així es va produir dissabte, tot i que el nigerià, superada la seva lesió, va demostrar que encara no estava al cent per cent.Caldrà veure, però, si Nano opta per canviar el sistema. La lesió d’Álvaro deixa a Uche i Barreiro com a únics puntes, fet que podria posar en perill un sistema amb dos davanters centres. Això suposaria, també, trencar amb la doble parella de pivots per la qual ha optat Nano, formada per Fali i Javi Márquez.