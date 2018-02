La lesió del portuguès Vitor Silva encén totes les alarmes al CF Reus

Va abandonar la gespa del Sadar en llitera, però al club confien que la gravetat serà menor al que es presegiava sobre el camp

Actualitzada 18/02/2018 a les 21:23

Vitor Silva torna a la infermeria. Encara no està clar quina és la lesió que té el centrecampista portuguès del CF Reus, però els signes de dolor que demostrava eren clars aquest dissabte quan es va haver de retirar en llitera després de rebre una pilotada al seu genoll.Inicialment, semblava que havia recolzat malament el peu de suport en un tret d’un rival, però veient la repetició de la jugada es pot apreciar com el futbolista cau a terra després de rebre una canonada d’un futbolista d’Osasuna, que el deixa estès a terra.Sembla aviat per determinar l’abast real de la lesió, i si haurà estat una simple distensió de lligaments lleu, o la cosa és més forta. Se sabran més detalls quan se li realitzin les proves necessàries. El que sí està clar és que aquella pilotada no només va trencar al futbolista, sinó que també ha desmantellat, no se sap per a quant de temps (potser menys del que sembla) un centre del camp que estava funcionant a la perfecció i que s’havia convertit en una de les banderes d’aquest CF Reus.I és que, de vegades, costa donar amb la tecla, ja que les lesions, les sancions i els moments de forma dels futbolistes impedeixen veure amb claredat quina és la millor elecció per a un entrenador a l’hora de confeccionar un onze de garanties.En altres ocasions, els plans inicials, els de principis de temporada, són diferents als que s’acaben posant en pràctica en els moments decisius de la temporada, tal com ha passat amb el centre del camp del CF Reus, el qual ha trobat ara l’equilibri total gràcies a què Aritz López Garai ha estat capaç de barrejar força, recuperació, màgia, qualitat, última passada i encert de cara a porteria.El triangle que van formar contra el Lorca i durant els primers 70 minuts del Sadar Juan Domínguez, Gus Ledes i Vitor Silva en el centre del camp del CF Reus s’havia convertit en indiscutible. Juan està sempre atent, Gus Ledes hi posa qualitat i una gran visió de cara a la porteria rival, i Vitor, un dels millors jugadors de Segona A, posa tota la màgia, o encara més.El canvi que va realitzar López Garai en lesionar-se Vitor va ser el de Borja Fernández, futbolista que, juntament amb Àlex Carbonell, apunten a substituir a Vitor si finalment, com sembla, no pot jugar els següents partits.