La Ciutat Esportiva Tarragona i el Catllar, i el CET, de la mà

L'espai disposarà d’un camp de Pitch&Putt i de 7 pistes de pàdel

Actualitzada 19/02/2018 a les 13:16

El nou projecte de Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar s’ha donat a conèixer al Consell Esportiu del Tarragonès (CET) amb la voluntat de treballar conjuntament. El dirigents d’aquesta iniciativa -situada al Club de Golf Costa Daurada- han explicat a Estefanía Serrano, presidenta del CET, i a Josep Córcoles, coordinador general del CET, els detalls d’un projecte que a finals de febrer arrencarà les obres.La trobada, ha comptat amb la presència de Joan Monzó, director general de la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar, i d’Agustí Mallol, assessor del projecte. Durant la reunió el Consell Esportiu del Tarragonès ha donat a conèixer el treball que realitza en matèria de dinamització i formació a la comarca amb clubs, escoles i entitats. La voluntat de la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar és projectar un conveni amb el CET i crear sinèrgies conjuntes en matèria esportiva beneficioses per ambdós, tant a nivell escolar com per adults, com també dins la formació del professorat o en activitats dirigides a persones amb discapacitat.La Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar disposarà d’un camp de Pitch&Putt, de 7 pistes de pàdel que es començaran a construir aquest mes de febrer, un gimnàs DiR i una piscina. L’objectiu és ser un referent per la pràctica esportiva per les famílies de Tarragona, pel sector turístic i, en definitiva, obrir-lo a tota la ciutadania. El calendari previst preveu que totes les obres estiguin finalitzades a finals de 2018.