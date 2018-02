El Grup Xou Juvenil del Reus Deportiu es proclama campió de Catalunya

El Grup Xou Gran va aconseguir el bronze en el campionat disputat al Pavelló Olímpic reusenc

Actualitzada 18/02/2018 a les 22:34

L’Olot, gran vencedor

Cap de setmana exitós pel patinatge i l’esport reusenc. El Reus Deportiu va aconseguir fer-se amb dues medalles en el Campionat de Catalunya de Grups Xous de patinatge que, durant dissabte i diumenge, va acollir el Pavelló Olímpic de la capital del Baix Camp. El club roig-i-negre va aconseguir un or i un bronze, que assegura la participació en el proper Campionat d’Espanya, que tindrà lloc a Astúries. L’or va ser per al Grup Juvenil, mentre que el bronze va ser per al Grup Gran.L’èxit d’aquest cap de setmana va arribar dissabte a la tarda, en la competició de Grups Xous Grans. Els favorits eren el CP Olot i el CEPA Girona. La tercera plaça l’havien de disputar el Masnou i el Reus Deportiu, que va ser qui finalment es va alçar com a tercer classificat. Amb la coreografia Once Upon a Time, el grup gran roig-i-negre va aconseguir pujar al tercer calaix del podi, superant per poc el grup maresmenc que, finalment, va ser quart.La festa gran va arribar diumenge. El Grup Xou Juvenil del Reus Deportiu partia com a principal candidat a fer-se amb l’or en aquesta categoria. Sobre la pista, la coreogafia Long-Dong va demostrar que tenia pocs rivals, confirmant el cartell de favorit en pujar al calaix més elevat del podi. D’aquesta manera, les patinadores juvenils s’asseguraven la seva plaça al campionat estatal.Si el patinatge català té un clar representant, aquest és el CP Olot. Campió del món en els darrers Mundials, el club garrotxí va regnar en el Campionat de Catalunya de Grups Xous Grans, on va aconseguir la seva setzena medalla d’or consecutiva, sumant el que és el dissetè títol català. Les campiones del món van pujar al podi acompanyades pel CEPA Girona, que ja havia estat segon en el darrer Mundial i que es va fer amb la plata catalana. Aquests van ser els dos clubs que van acompanyar el Reus Deportiu en el podi de la categoria de Grups Xous Grans.D’aquesta manera, el Pavelló Olímpic tancava un cap de setmana carregat d’èxit, durant el qual més de tres mil persones van passar per les instal·lacions reusenques per tal de gaudir del Campionat de Catalunya.