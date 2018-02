Álvaro Vázquez compta els dies pel seu retorn

El futbolista penja una fotografia a Twitter amb el peu dret amb una protecció especial

Actualitzada 19/02/2018 a les 11:40

Álvaro Vázquez es perdrà els pròxims partits amb la samarreta del Nàstic. No se sap ben bé quan tornarà després de la lesió en els lligaments del turmell dret, ja que encara li han de fer més proves, però el davanter del Nàstic ja està animat i esperant el seu retorn.En les darreres hores, ha penjat una fotografia al seu compte de Twitter, en la qual se'l pot veure amb el peu dret amb una protecció de color negre.A més, ell agraeix «totes les mostres de suport» i deixa un missatge que servirà per esperar-lo encara amb més ganes: «El millor està per arribar».Álvaro Vázquez s'ha convertit, des de la seva arribada, en un futbolista indispensable per al Nàstic. Ha disputat set partits (quatre d'ells com a titular, comptant els vint minuts que va disputar dissabte contra el Zaragoza), i ha anotat tres gols.Les seves dianes han tingut importància al Nàstic, sobretot la que va marcar l'11 de febrer al Carlos Belmonte contra l'Albacete, que va significar un 0-1 que li va donar tres punts al Nàstic.El jugador està pendent d'una ressonància magnètica, la qual determinarà amb exactitud l'abast real d'una lesió que, com a mínim, deixarà Álvaro Vázquez sense poder jugar durant un mes, encara que les pitjors previsions apunten que podria ser més temps.