Álvaro Vázquez té una lesió del lligament lateral extern del turmell dret

El davanter va caure lesionat en el partit d’ahir contra el Saragossa

Actualitzada 18/02/2018 a les 16:24

Álvaro Vázquez va haver d’abandonar el terreny de joc abans d’hora a causa d’una lesió. Encara no s’havia acabat la primera part del partit que enfrontava el Nàstic contra el Saragossa quan Grippo va realitzar una dura entrada a Álvaro, torçant-li completament el turmell dret. El davanter té una lesió del lligament lateral extern del turmell dret però encara no es coneix la gravetat de la lesió. Demà li realitzaran una ressonància magnètica per conèixer l’abast de la lesió.