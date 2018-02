Punt de convicció al Sadar (0-0)

Un Reus millor que Osasuna torna amb bones sensacions i amb la por al cos per la lesió de Vitor Silva

Actualitzada 17/02/2018 a les 17:59

Es lesiona Vitor

Un CF Reus millor que el rival s’emporta un punt del Sadar que l’ajuda a respirar una mica més tranquil. Els efectes col·laterals del duel, però, han estat els pitjors. A vint minuts del final, Vitor Silva ha hagut de marxar en llitera, lesionat, i caldrà veure l’abast d’una circumstància que pot fer molt de mal al conjunt reusenc.Ha decidit no canviar res Aritz López Garai respecte a l’onze que la passada jornada va aconseguir la històrica golejada davant del Lorca (3-0). Molta màgia al centre del camp, amb Gus Ledes i Vitor Silva, força i velocitat a les bandes, amb Carbia i Yoda, i amb Máyor en punta.Al darrere, els que sempre juguen quan estan bé: Miramón, Olmo, Atienza i Menéndez. De centrecampista amb un tall més defensiu, Juan Domínguez.Aquest Karim Yoda és un espectacle. Només li manca decidir bé en l’última acció per ser l’extrem gairebé perfecte. Entre ell, sobretot ell, i Fran Carbia, han tornat boja a la defensa navarresa.El primer avís reusenc ha arribat als 14 minuts, amb una pèrdua de pilota del carriler dret local Kike Berja, que ha permès que Carbia munti la contra, la serveixi a Juan Domínguez, i que aquest trobi a un Máyor que ha disparat de forma deficient. Cinc minuts després, Carbia l’ha tingut amb un xut molt alt i, a la mitja hora, Yoda ha escollit malament en un contraatac, ja que Carbia estava sol a la seva esquerra.Edgar Badia només ha hagut d’aturar una pilota, sense cap tipus de perill, en el 26’, amb un tret llunyà de Quique. La resta, tot perill del Reus, amb l’esmentat Yoda per banda dreta fent el que vol amb Carlos Clerc i amb el central que venia fer la cobertura, dins del sistema de cinc defensors plantejat per Osasuna.Encara amb molta més força ha sortit Yoda a la segona meitat. Dos trets a porteria en els primers cinc minuts, el primer lleugerament desviat i, l’altre, a les mans de Sergio Herrera.Però Osasuna és Osasuna, i no ha volgut quedar-se mirant com el Reus assetjava la seva porteria. La pólvora a dalt d’aquest equip és indiscutible, i així ha quedat demostrat amb la gran ocasió de Quique, que gairebé li costa el gol al Reus. El punta ha rebut dins de l’àrea en el 58’, s’ha orientat l’esfèrica cap a la cama esquerra, ha disparat i la pilota ha topat amb el pal esquerre d’Edgar Badia, amb la sort que l’esfèrica ha anat a parar a les mans del meta barceloní.Molt hàbilment, López Garai ha donat entrada a Querol passada l’hora de joc. La seva entrada, com sempre, ha significat una bona sacsejada. Accions per bandes i pel centre del reusenc han estat constants fins al final del partit. Veient que Máyor estava arribant al límit, López Garai l’ha canviat per Lekic, un vell conegut del Sadar.Però el tercer canvi, obligat, ha arribat massa aviat. Faltaven vint minuts de partit quan Vitor ha rebut una pilotada al genoll i, ràpidament, el portuguès ha demanat el canvi. No té bona pinta la lesió del mitja punta, ja que ha marxat en llitera i amb clars símptomes de dolor.La lesió del portuguès va congelar a tothom, exceptuant a Yoda, que va seguir sent el més perillós de tots, i a Querol, que ha estat a punt de marcar en el 91’ amb un tret que ha marxat llepant el pal dret del meta rival.OSASUNASergio Herrera, Kike Berja, Lillo, Aridane, Oier, Carlos Clerc, Lucas Torró, Borja Lasso, Fran Mérida, Quique i David Rodríguez (Rober Ibáñez, 84’).CF ReusEdgar Badia, Jorge Miramón, Pichu Atienza, Olmo, Álex Menéndez, Juan Domínguez, Gus Ledes, Yoda, Vitor Silva (Borja Fernández, 71’), Fran Carbia (David Querol, 62’) i Máyor (Lekic, 68’).GOLSNo n’hi ha hagutÀRBITREIñaki Vicandi Garrido (basc). Va mostrar la targeta groga al local Kike Barja; i als visitants Juan Domínguez i Gus Ledes.INCIDÈNCIESEl Sadar va acollir 13.267 espectadors.