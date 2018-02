El Reus, a per tres punts que l'acostin a dalt

Si els reusencs guanyen al Sadar, se situaran a sis punts de la promoció d'ascens

Actualitzada 17/02/2018 a les 08:48

El CF Reus pot protagontizar un gran canvi en el devenir de la temporada si aquesta tarda (16 hores) és capaç de vèncer a Osasuna al Sadar.El conjunt que entrena Aritz López Garai suma 33 punts, que serien 36 si s'emportés els tres a Pamplona. Osasuna és actualment el sisè classificat, i en té 42, amb què una victòria reusenca significaria acabar el partit a només sis punts de la promoció d'ascens. Això sí, amb nou partits encara per haver de disputar-se.Osasuna és un dels pitjors equips com a local de la categoria de plata, i aquesta és una circumstància que vol aprofitar un CF Reus que, a més, viu un moment dolç després de la seva golejada contra el Lorca (3-0) la passada jornada.López Garai tindrà dues baixes, per lesió. A la ja coneguda de Ricardo Vaz se li sumarà la de David Haro, que ha patit un lleu esquinç en el lligament del seu turmell, i no ha viatjat a Pamplona.Així, l'onze el podrien formar Edgar Badia en porteria; Miramón, Pichu Atienza, Olmo i Menéndez en defensa; Tito, Gus Ledes i Vitor en el centre del camp; Yoda i Fran Carbia a les bandes, i Máyor en punta.