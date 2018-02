Al·lèrgia al Nou Estadi

El Nàstic torna a caure a casa (0-2) i la situació comença a preocupar

Actualitzada 18/02/2018 a les 11:47

Un espectador

FITXA TÈCNICA

El Nàstic li té alguna cosa al Nou Estadi que l’impedeix poder ser l’equip que tothom espera d’ell. Sembla que ja no és ni cosa de l’entrenador, ni dels jugadors, sinó d’algun altre motiu que ningú sap localitzar.Aquest dissabte, ha estat el Real Zaragoza el que s’ha emportat el triomf del Nou Estadi. Per cert, per 0-2. El partit ha tingut dues parts ben diferenciades. De fet, sembla que hi hagi hagut dos partits. El primer, fins al minut 19, que és quan Álvaro Vázquez ha caigut lesionat. El punta, que ha rebut un fort cop en una acció que, en principi, no ha semblat voluntària, ha hagut d’abandonar el terreny de joc amb llitera. Veurem què especifica el club sobre el seu estat.Fins a aquesta lesió, el mateix Álvaro (minut 2) ha estat a punt de marcar en quedar-se sol davant del porter, però decidir malament al final. Tete Morente ha tingut una acció (9’) en la qual, si en comptes de driblar, hagués intentat xutar, un altre gall hauria cantat. I, en el 16’ Fali ha estat a punt de marcar, de cap, a la sortida d’un córner. Però, després, lesió d’Álvaro, i ha començat un segon partit.Un segon duel en el qual la defensa grana, sobretot els centrals, han fet aigües, on tret de la garra de Fali, el centre del camp no ha existit, on Muñiz ha rebut xiulades de l’afició i on la davantera, amb Uche al camp, no ha tingut la mateixa presència.Ha començat a reaccionar el Zaragoza a la mitja hora de joc, amb un tret als núvols de Pombo. Després, en el 39’, ho provava Zapater de falta i, un minut després, arribava el gol. Grippo s’elevava per anotar un córner en el qual la pilota ha rebotat a la fusta, i ha entrat després que la toqués Dimitrievski.A la segona meitat, no hauria pogut haver sortit pitjor el Nàstic. Ni la intensitat ni les ganes ni l’encert van ser els adequats. I, en el desordre del Nàstic, el Zaragoza es va trobar com a gat a l’aigua. En una d’aquestes, Borja Iglesias va aprofitar el nerviosisme grana per sortir beneficiat d’una errada defensiva i sentenciar el partit. Sí, sentenciar-lo, ja que no hi havia manera.Per a l’oblit va quedar el retorn de Tejera, els intents d’Uche de marcar i algunes pujades per la banda d’Omar. Tocarà anar a Barcelona a guanyar al Mini Estadi.Un espectador del Nou Estadi va haver de rebre assistències. Va ser justament després del gol, quan una vintena de treballadors sanitaris van intentar ajudar. L’àrbitre mai va voler aturar el partit, i el noi, jove, va marxar en llitera. Fins i tot van haver de portar el desfibril·lador.NÀSTICDimitrievski, Kakabadze, Xavi Molina, Pleguezuelo, Javi Jiménez, Muñiz (Omar Perdomo, 60’), Fali (Sergio Tejera, 68’), Javi Márquez, Tete Morente, Manu Barreiro i Álvaro Vázquez (Uche, 24’).ZARAGOZAÁlvarez, Alberto Benito, Grippo, Perone, Lasure, Zapater, Eguaras (Mikel, 83’), Guti (Buff, 68’), Aleix Febas, Pombo (Vinicius, 77’) i Borja Iglesias.GOLS0-1, Grippo (40’); 0-2, Borja Iglesias (60’).ÀRBITREDavid Perez Pallas (gallec). Va mostrar la targeta groga al local Javi Márquez; i als visitants Zapater, Álvarez, Pombo, Alberto Benito i Vinicius.INCIDÈNCIESEl Nou Estadi va acollir 6.477 espectadors.