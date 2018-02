L'Ibersol CBT s'enfronta al Collblanc

Dani Fernández i David Mesa són baixa confirmada

Actualitzada 16/02/2018 a les 19:02

L’Ibersol CBT buscarà el dissabte a les 20 hores la segona victòria seguida, després de guanyar la setmana passada a la pista del CB Roser. Els homes de Berni Álvarez intentaran aconseguir un triomf que els allunyi encara més de les posicions de descens i els permeti viure una segona fase de competició amb més tranquil·litat.Una vegada més, el tècnic de l’Ibersol CBT tindrà problemes per confeccionar la convocatòria. Dani Fernández i David Mesa seran baixa confirmada per al partit del dissabte. David Fernández torna a la convocatòria tot i que encara no està recuperat de la seva lesió, segons l’evolució de les pròximes hores podria tenir algun minut a la pista.Els blaus arriben amb un balanç de 7 victòries i 9 derrotes, per la seva banda, Collblanc arriba amb 9 victòries i 6 derrotes.AEC Collblanc arriba al Serrallo amb la intenció d’esgotar les seves opcions d’ascens a LEB Plata, els d’Hospitalet de Llobregat estan a tres victòries del Girona i el Masnou, líders de la competició, però amb un partit menys.Per a Berni Álvarez «es tracta d’un partit molt complicat, juguem contra un dels millors equips dels últims anys a lliga EBA, que està en una bona posició i que està ben fet. Ve de jugar molt bé a bàsquet la setmana passada». El tècnic blau creu que AEC Collblanc és un equip amb «jugadors de molta experiència». Respecte al seu equip, Berni Álvarez creu que «nosaltres hem de defensar millor les línies de pas, pressionar una mica més la pilota, mantenir una mica més la pressió i imposar el nostre nivell de joc».