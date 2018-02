«Guanyar l'Osasuna ens donaria molta confiança, faríem un salt important a la classificació»

El reusenc entén que el públic s’enfadi si no hi ha ocasions, però els recorda que «lluitem per no baixar, això és un somni i han de venir a animar»

— Sí, però no només per mi, sinó també per l’equip, la confiança, marcar tres gols que feia més de dos anys que no es marcaven a l’Estadi... Estic molt content a nivell personal i per l’equip.— L’Aritz va parlar amb mi i m’imaginava que tindria la possibilitat de jugar, potser tants minuts no, però va sortir tot molt bé i estic que molt content.— Això és cosa dels recuperadors, he estat molt bé amb ells i físicament m’han posat bé. Em pensava que la lesió es notaria més del que vaig notar.— Jo i tots. L’Aritz el que ha demostrat fins ara és que compta amb tots, tothom ha tingut l’oportunitat de jugar partits i crec que això és bo per l’equip, fa que es tingui confiança.— Jo mai estaré d’acord amb això, jo sempre vull jugar de titular, però també crec que el partit va condicionar. Amb l’1-0 que hi havia quan vaig entrar hi havia més espais, i és quan crec que puc oferir més coses.— Fa uns dies vaig sentir unes paraules de Sergi Parés, que deia que és millor tenir jugadors que donin el 100% que no pas jugadors de més nivell que només ofereixen el 60%. Aquí s’està demostrant, cada jugador quan surt dona el màxim i això també es veu a la classificació.— El que tinc clar és que quan no marques un diumenge, el següent diumenge tens més fàcil marcar. Hem de continuar, no crec que sigui una cosa de no intentar-ho, penso que al final això marcarà la diferència.— Sí, hem parlat durant la setmana que hem d’anar allà a guanyar, això ens donaria molta confiança perquè quan guanyem a casa després, a fora, o empatem o perdem, i si aconseguíssim guanyar faríem un salt a la classificació. Anirem a Pamplona a guanyar sí o sí.— El Nàstic va fer un partit com el que podem fer nosaltres. Van estar bé al darrere i van transformar dues de les tres oportunitats que van tenir. Aquest és un enfrontament en el qual ens podem fixar.— En té el Lorca, el Córdoba i la resta d’equips de baix de tot, nosaltres encara estem bé, hi ha prop de deu equips en una plaça de descens i crec que la necessitat no la tenim encara.— Això ho ha pensat la gent des de fora, nosaltres des de dins tenim ben clar que el primer objectiu és la permanència. Quan l’aconseguim ja mirarem si hi ha més objectius.— Entenc a l’afició, però quan el Lorca es tanca al darrere és molt difícil, això també ho han de veure. Fa dos anys, quan van jugar contra el Racing, ni ells s’imaginaven que l’equip pujaria a Segona i ho va aconseguir. Crec que aquest any no confien molt en nosaltres, hi han de confiar més, han de pensar que som l’equip amb menys pressupost i que estem lluitant per no baixar, és un somni i han de venir a animar.— També entenc que si no guanyem 2-0 o 3-0 s’enfadin, perquè venen aquí a veure espectacle, però hem d’anar a poc a poc i amb els peus a terra.— Sempre he viscut a Reus i m’agradaria que el club es quedés a la ciutat per sempre. Però aquí no puc entrar a debatre, només espero que continuï existint el futbol a Reus.