El Zaragoza, un equip amb molta qualitat i mancat de continuïtat

El Nàstic s’enfrontarà als aragonesos aquest dissabte al Nou Estadi (20.30) amb la idea de continuar amb la bona línia

Actualitzada 15/02/2018 a les 20:27

El Real Zaragoza mai ha estat capaç de derrotar al Nàstic a camp contrari en partit de Lliga. De la història no pot viure un equip, però els números són els números, i hi són per alguna cosa. De qualsevol manera, els aragonesos mai han marxat de Tarragona amb els tres punts a la butxaca, i aquesta és una situació que ha de ser capaç d’aprofitar l’equip de Nano Rivas.A més, el Nàstic sap que té una bona inèrcia de resultats i que els quatre punts de sis que ha sumat en les dues últimes jornades, des de l’arribada de Nano, han de servir a l’equip per afrontar el duel contra el Zaragoza (dissabte, a dos quarts de nou del vespre) amb el màxim optimisme i amb el convenciment que sumar tres punts és una opció més que possible.32 punts suma el Nàstic i 34 el seu rival, amb què, en aquest aspecte, és molt difícil arribar més igualats. Els dos van guanyar la jornada passada i arriben en plenes condicions a un duel que pot servir per canviar dinàmiques. Al Nàstic, per trencar definitivament amb la zona baixa i, al seu rival, per acostar-se a la part alta de la taula classificatòria.Tot i que el Zaragoza està rendint per sota de les seves possibilitats, no serà gens senzill prendre-li els tres punts. El club ha estat capaç de barrejar un entrenador tan fiable com Natxo González, una defensa irregular, un centre del camp amb molta màgia i una davantera en la qual Borja Iglesias hi aporta el seu toc de nivell.El seu porter Cristian Álvarez ja ha demostrat en més d’una ocasió que és capaç de guanyar partits o, com a mínim, de salvar gols rivals amb les seves magnífiques intervencions. En defensa, el lateral dret és per al sobradament conegut Alberto Benito, mentre que un altre futbolista que sonarà molt a l’afició del Nàstic s’ha fet amb un lloc com a titular a l’eix de la defensa. Es tracta de Bruno Perone, fins fa poc menys d’un mes jugador del Nàstic i que ara defensa la samarreta d’un Zaragoza que ja el va voler contractar durant el passat mercat d’estiu.L’única baixa que tindrà el Zaragoza respecte a l’equip que va derrotar al Lugo el passat cap de setmana serà la del centrecampista Javi Ros, encara que Eguaras i Guti podran seguir actuant-hi. Possiblement, Oyarzun els acompanyarà i, per davant de tots ells, apareixerà el futbolistaamb més qualitat dels aragonesos. Aleix Febas, cedit pel Real Madrid, és l’home que posa el toc de qualitat a l’equip. A dalt, el sempre perillós i màxim realitzador de l’equip Borja Iglesias estarà acompanyat de Pombo.