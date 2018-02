L'alpinista Chus Lago dóna el tret de sortida el Cicle de Muntanya 2018

Lago ha compartit les seves experiències amb els assistents que han omplert l’Auditori de la Diputació

L’alpinista Chus Lago ha estat, aquest dijous, l’encarregada d’inaugurar el Cicle de Muntanya a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. Ella va obtenir l’any 2004 el títol de Lleopard de les Neus, atorgat als qui aconsegueixen trepitjar el cim dels pics més alts de l’antiga Unió Soviètica, convertint-se així en una de les poques dones que ha assolit aquesta fita. Lago compartirà la seva experiència en les expedicions que ha realitzat a les regions polars, fent un recorregut per l’Antàrtida, Groenlàndia i el pol Sud geogràfic, tot acabant al cap de Barnes, a l’illa de Baffin, la cinquena illa més extensa de la terra.Sobre el seu viatge a l’Antàrtida, ha recordat que, en ocasions, va viure una autèntica odissea. «Va ser com veure una pel·lícula de Clint Eastwood, quan deia, Morirem amb les botes posades! El vent era tan fort que no sabia què pensar, ni què fer», ha explicat l’alpinista, la qual ha recordat una anècdota en la qual va haver de muntar una tenda de campanya en condicions adverses i amb un vent que feia gairebé impossible realitzar cap maniobra. «Muntar aquella tenda va ser la major heroïcitat que es pot fer», ha afirmat. El Cicle de Muntanya s’allargarà fins el 22 de març.