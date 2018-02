Javi Márquez: «Sabia que si venia a jugar a Segona Divisió a Espanya només seria al Nàstic»

El centrecampista reconeix que va parlar amb Álvaro Vázquez abans que els dos fitxessin pel club tarragoní

Actualitzada 14/02/2018 a les 18:23

—A Granada vaig finalitzar una etapa en la qual hi va haver diverses situacions que van afectar tant a l’esportiu com al personal. Vaig decidir no continuar a Espanya, i marxar amb la meva família a jugar als Estats Units. Després de jugar-hi durant nou mesos, em va arribar la proposta del Nàstic. Tot i tenir ofertes d’altres clubs, em va atraure molt la proposta que em van fer al Nàstic i sabia que si venia a jugar a Segona Divisió a Espanya només seria al Nàstic, no seria al cap altre equip. El Nàstic sabia que tenia altres ofertes per seguir a la Major League Soccer, però crec que la decisió que vaig prendre va ser la més encertada.—Pel projecte, per com estic de prop de la meva ciutat, per com et sents identificat amb la teva Comunitat. És un projecte que em va entrar pels ulls. Són decisions que, quan les planteges amb la família, trobes que és el moment i el club idonis per tornar a Espanya.—Ara mateix ens trobem en una situació en la qual tenim clar que, mentre més punts sumem, més ens allunyarem d’aquesta zona de descens. No volem marcar-nos objectius més alts. Quan arribem a final de temporada, ja veurem on som. Ara, només volem sumar els màxims punts que puguem. Tenim un partit molt important el dissabte, el duel més important de la temporada, ja que és el següent que ens toca. Volem tornar a guanyar a casa i que la gent marxi a casa amb un bon sabor de boca.—No ens marquem cap objectiu a llarg termini ara mateix. Pensem en anar pas a pas. Sabem que la Segona Divisió A és molt complicada, ja que guanyes dos partits i entres en una situació molt bona, però en perds dos i t’ofegues. Hem de tenir els peus a terra sabent que som un equip sòlid i que hem de seguir millorant en molts aspectes.—Cada jugador té un rol a l’equip. Tots som importants. Tant els onze que juguen, els cinc o sis que hi ha a la banqueta, com els que no entren a la convocatòria. Jo intento assumir el rol que tinc dins de l’equip i posar-lo al servei de la plantilla. Sé que sóc un jugador que intenta ser ofensivament productiu en el joc ofensiu de l’equip i, si a Tarragona m’han acollit tant bé com m’han demostrat, estic encantat de jugar al Nàstic. Tant de bo que junts puguem aconseguir coses boniques.—Sí. Va ser molt difícil perquè sabíem que el rival era molt complicat, que no et deixava jugar, que sempre anava a les segones jugades i que no permetia que la pilota estigués aturada. Però vam entendre a la perfecció el tipus de partit que haviem de jugar. Ho vam aconseguir, i vam sumar els tres punts. Segurament, hi ha partits en què podrem jugar més amb la pilota, com el d’aquest cap de setmana, que serà completament diferent al que vam veure a Albacete.—Es trobarà a onze guerrers que aniran a mort, a mossegar i a pel partit des del primer minut. Sabem la importància que té el fet de sumar els tres punts, ja que ens situarien en una posició més tranquil·la per poder seguir creixent. No volem estar a baix, i crec que aquest equip està capacitat per viure en posicions molt més elevades a la taula.—Sí. Que no hi hagi qualsevol company de l’equip, sempre perjudica. Està clar que Maikel ve sent titular en els últims partits, i és un jugador important per a nosaltres. Totes les baixes que es puguin produir són per a tenir en compte, però tenim un equip on hi ha molta competitivitat i que entrena de meravella. El jugador que surti, ho farà igual que ell. Confiem en tots els futbolistes. Surt un jugador i n’entra un altre, i sabem que pot fer-ho igual o millor que el primer.—Sí. El conec des de la seva etapa a l’Espanyol, i ens entenem a la perfecció i amb una sola mirada un sap el que l’altre vol. Sóc un jugador al qual li agrada donar de menjar als davanters i, per tant, és un bon reforç per a la meva forma de jugar. Estic molt content amb ell i, si a més, continua en estat de gràcia de cara a porteria, serà molt important per a nosaltres. Tenim gent molt potent a dalt i crec que tirarem amunt si partim de la base del treball.—No. Vam parlar, però són coses que es queden per a nosaltres. Vam tenir converses abans que els dos fitxéssim pel Nàstic, vam tenir contactes.—Són coses que me les quedo per a mi, però sóc un jugador molt ambiciós. Si decideixo venir aquí és perquè és un projecte sòlid, perquè l’any que ve no hi haurà deute, i perquè les persones que dirigeixen aquest club saben com funciona això. Vinc amb la màxima implicació i coneixedor que hi ha un gran projecte que ens il·lusiona a tots els que estem aquí.