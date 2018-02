El Sadar espera dos equips que volen capgirar els seus registres golejadors

El CF Reus és l’equip que menys gols marca lluny del seu estadi, mentre que l’Osasuna és dels que més encaixa com a local

El visitant menys golejador

Osasuna i CF Reus es veuran les cares al Sadar (dissabte, 16:00 hores) amb la necessitat de millorar els seus registres com a locals, en el cas dels navarresos, i com a visitants, en el cas dels catalans. Pamplona acollirà un partit entre un Osasuna irregular al seu estadi i un CF Reus que pateix molt quan juga fora del Baix Camp. L’enfrontament, deixant de banda entitat i classificació, es pot preveure molt igualat.Al llarg d’aquesta setmana han estat diverses les veus navarreses que han parlat de la importància del matx d’aquest dissabte. A Pamplona volen tornar a la Primera Divisió un any després de baixar, conscients de la dificultat que suposa aconseguir una plaça per a la categoria absoluta del futbol estatal. L’ascens passa per consolidar-se en la zona de playoff per tal de poder assaltar els dos primers classificats, que obtenen el bitllet directe. L’Osasuna, però, es troba a la sisena posició de la taula. És cert que només dos punts separen els quatre equips que jugarien el playoff, però fins a vuit equips es troben en un marge de cinc punts i, per tant, tenen possibilitats d’ocupar les quatre places que donen dret a la pugna per l’ascens.Més enllà de la igualtat que regeix la classificació, a Pamplona no estan del tot satisfets amb el paper dels seus quan juguen al Sadar. L’Osasuna ha sumat els mateixos punts (21) com a local que com a visitant, un fet sorprenent perquè la majoria d’equips esgarrapen més punts davant la seva afició. A més, és el cinquè conjunt que més gols encaixa (16) com a local, havent aconseguit només vuit punts dels 15 últims que han estat en joc a la gespa del Sadar.El CF Reus, per contra, presenta uns registres preocupants, ja que només ha aconseguit sumar quatre dels últims quinze punts lluny del Baix Camp, havent guanyat un sol partit (l’1-2 al camp del Nàstic) des del mes de novembre.Si el paper de l’Osasuna com a local té marge de millora, el CF Reus també necessita fer un canvi en els seus registres com a visitant. Els de Garai són l’equip que menys gols anota lluny de l’Estadi Municipal, amb només sis dianes a favor. Això sí, és el cinquè que menys dianes encaixa com a visitant, amb un total de setze.El compte de twitter @vintage_stats posava de manifest que el CF Reus és l’equip de tota la Segona Divisió que més rendibilitat treu als gols a favor. Amb 19 dianes anotades ha sumat un total de 33 punts, el que suposa sumar 1,74 punts per cada gol aconseguit. Com a visitant, aquests registres milloren notablement. Amb sis gols a favor lluny de Reus ha sumat 13 punts o, el que és el mateix, 2,17 punts per cada gol. Per contra, l’Osasuna és el setè que treu més rendibilitat als gols (1,35 punts per gol aconseguit). La xifra es registra a la baixa al Sadar, on cada gol li suposa sumar, només, 1,05 punts (20 gols a favor per 21 punts aconseguits).