Uche i Xisco s'enfronten a dos anys de presó pel Levante-Zaragoza

El davanter del Nàstic i l’actual segon entrenador del conjunt grana, implicats en el partit investigat per frau

Actualitzada 14/02/2018 a les 17:34

El davanter del Gimnàstic de Tarragona Ike Uche i el segon entrenador de l’equip grana, Xisco Muñoz, s’enfronten a dos anys de presó i a sis anys més expulsats del món del futbol per participar, presumptament, en una il·legalitat comesa durant el Llevante-Zaragoza de la temporada 2010-11, segons apunta el diari Marca.El partit s’hauria arreglat perquè l’equip aragonès aconseguís la permanència a la categoria, salvació que es va acabar produint. Fins a nou jugadors, a banda del llavors entrenador del Zaragoza, Javier Aguirre, haurien rebut en els seus comptes bancaris 965.000 euros, que haurien estat procedents d’arreglar aquest partit. Cap d’ells, però, mai ha reconegut que fos per aquest motiu.El que més crida l’atenció és que aquell estiu els jugadors del Levante gaudissin d’unes vacances «barates», ja que gairebé no van treure diners dels seus comptes bancaris. De fet, futbolistes del Levante com ara Munua, Caidedo i Jefferson Montero, que a l’estiu anterior, segons el rotatiu Marca, havien tret dels seus comptes bancaris durant l’estiu passat més de 200.000 euros, en l’esmentat estiu, després del Levante-Zaragoza, en van treure 300, 3.290 i 7.000, respectivament.El fiscal ha decidit acusar a tots els jugadors, els dels dos equips, per igual, citant el condepte de coautoria, molt habitual en el dret penal. Amb la proposta de dos anys de presó i sis d’inhabilitació arrencarà pròximament el judici per aquest cas, que ja porta anys cuejant.El llavors entrenador del Zaragoza, Javier Aguirre, tindria problemes per no entrar a la presó, ja que també està investigat per un altre partit, concretament l’Osasunya-Espanyol de la temporada 2013-14, que va acabar amb empat a un gol. Si aquest cas també acabés en condemna, el mexicà hauria d’entrar a la presó.Els dirigents Iglesias, Checa i Porquera, del Zaragoza, s’enfrontarien a una condemna major donat que els acusaran de falsedat en document mercantil, segons Marca.