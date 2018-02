El Zaragoza, un amic al Nou Estadi

Els aragonesos mai han guanyat a Tarragona en partit de Lliga després d’haver-hi jugat fins a en sis ocasions

Actualitzada 13/02/2018 a les 18:31

A la Copa del Rei, sí

Pocs equips són més agradables per al Gimnàstic de Tarragona que el que aquest dissabte, a partir de dos quarts de nou de la nit, visitarà el Nou Estadi. La paraula agradable, en aquest cas, està relacionada al fet que el conjunt aragonès no acostuma marxar amb grans botins quan torna a casa després de jugar a Tarragona. De fet, en tota la seva història, mai ha guanyat un partit de Lliga quan ha jugat contra el Nàstic a camp contrari.Fins a en set ocasions han mesurat forces el Nàstic, com a Nàstic o com a Club Gimnástico, a Tarragona. Cinc s’han solucionat amb victòries locals, i dos amb empats, aquests, sempre sense gols.Un d’aquests sis enfrontaments va tenir lloc a la màxima categoria espanyola, la Primera Divisió. Va ser durant el darrer pas del Nàstic per la categoria reina, la campanya 2006-07. Llavors, el conjunt tarragoní, que no va poder mantenir la categoria, va ser capaç de donar alguna alegria a la seva afició abans de tornar a la categoria de plata. Una d’elles, en forma de victòria contra els aragonesos, per la mínima (1-0) amb gol de Portillo.En sis ocasions més, Nàstic i Zaragoza s’han vist les cares a Tarragona. Sempre, a Segona Divisió A. Com a Nàstic, una victòria i dos empats. Les dues igualades sense que es mogués el marcador es van produir a les temporades 2008-09 i 2016-17, mentres que la victòria grana va tenir lloc fa dues campanyes, en la 2015-16, amb triomf local per 3 a 1.Però la major ratxa del Nàstic a camp propi contra el Zaragoza es va produir quan encara es deia Club Gimnástico. 1-0 a a temporada 1950-51, un contundent 4-1 durant la campanya 1946-47 i un espectacular i històric 6-0 en la temporada anterior, la 1945-46.Hi ha dos precedents més d’enfrontaments en partit oficial entre el Nàstic i el Zaragoza. Són dos partits que es van disputar en la Copa del Rei. En el primer d’aquests, el Nàstic va caure 0-2. Va ser el 2 de febrer de l’any 1977. En aquella edició, el Nàstic va caure eliminat, ja que el duel a terres aragoneses va acabar amb victòria grana per zero gols a un, i un global d’1-2 a favor del Zaragoza.Durant la campanya 2004-05, també hi va haver un enfrontament coper entre catalans i aragonesos. Llavors, el Nàstic va passar de ronda en eliminar al Zaragoza en els 32ens de final, gràcies a un triomf per la mínima (2-1).