El retorn de Miramón i Querol els reafirma com a jugadors indispensables per a Garai

L’entrenador pot comptar amb tots els futbolistes de la plantilla excepte amb Ricardo Vaz, únic lesionat i de llarga durada

Actualitzada 13/02/2018 a les 20:19

El partit de diumenge passata l’Estadi Municipal va suposar el retorn de dos futbolistes considerats imprescindibles per a Aritz López Garai. Jorge Miramón i David Querol van tornar a jugar deixant enrere prop de tres mesos de càstig a causa de les lesions. L’aragonès no jugava des de la visita del Barça B a Reus (2-1) el 2 de desembre passat, mentre que el reusenc es va lesionar en el partit, també a l’Estadi, contra l’Albacete (1-1) el 18 de novembre.Contra el Lorca, Garai va demostrar que són dos dels futbolistes puntals de l’equip, fent sortir Miramón de titular i Querol com a revulsiu, un dels papers que millor interpreta el davanter.Amb la sortida de la infermeria d’aquests dos futbolistes, Garai pot comptar, per primer cop en tot el curs, amb la totalitat de la plantilla. Això sí, sempre amb l’asterisc de Ricardo Vaz, lesionat de llarga durada i que seria massa difícil veure’l aquest curs. Són pocs els jugadors que s’han salvat de les lesions: Ledes, Yoda, Edgar Hernández, Tito, Haro, Miguel García i Olmo, tot i que aquest últim es va perdre un partit després d’operar-se un dit de la mà.En molts trams de la temporada, Garai havia sortejat les lesions amb rotacions i canvis, però ara afronta els partits sabent que té una llarga llista de futbolistes per incloure a les convocatòries. Això també és un estímul per als mateixos jugadors, que saben que han de donar el millor d’ells per poder seure a la banqueta o sortir de titular.El tècnic reusenc té un onze força conegut, amb homes intocables com Badia, Atienza, Olmo, Vítor o Máyor, i en el qual realitza pocs canvis. Això condemna futbolistes com Cámara, Borja Fernández, Tito, Miguel García o Íñiguez, amb aparicions molt intermitents aquest curs. D’altres han aprofitat lesions dels companys per fer-se un lloc als plans de Garai, com ara Carbonell, que ha anat alternant la seva posició amb Gus Ledes.D’altres, com pot ser el cas de Fran Carbia, s’han guanyat ser titulars després de deixar enrere les lesions i exhibir un gran nivell de forma, com van fer, diumenge, Miramón i Querol.El més afectat per aquests retorns és Joan Campins, que havia mostrat un elevat nivell de forma i futbolístic durant l’absència de Miramón. Garai, però, va tornar a optar per alinear l’aragonès en el primer matx en el qual va disposar d’ell. També va reaparèixer Juan Domínguez, que s’havia mostrat com un dels millors de l’equip en els primers partits de l’any perquè que s’havia perdut els dos darrers enfrontaments per problemes físics. La seva baixa havia permès mantenir la titularitat a Carbonell i entrar a les convocatòries a Guzzo. El retorn del gallec va enviar a Carbonell a la banqueta i a Guzzo a la grada.