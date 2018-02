Uche desapareix de l'informe mèdic, on encara hi continua Djetei

Dumitru Cardoso estarà aproximadament un mes de baixa després de trencar-se el bíceps femoral de la seva cama dreta. L’extrem del Gimnàstic de Tarragona es va lesionar durant el partit que els grana van disputar a Albacete aquest passat diumenge i va demanar el canvi, entrant per ell Tete Morente.El futbolista arribat durant aquest mercat d’hivern de l’Alcorcón ha estat una de les sorpreses agradables del Nàstic, ja que ha aprofitat, i molt, les estones de què ha pogut disposar. El Nàstic, en el seu informe mèdic, no ha concretat el temps de la seva recuperació, encara que afirma que «la seva evolució marcarà la reincorporació al grup».També apareix a l’informe Mohammed Djetei, que segueix rehabilitant-se de la intervenció quirúrgica del lligament encreuat anterior del seu genoll. Està realitzant treball específic, però encara és aviat per predir quan tornarà a entrar amb el grup. Ike Uche ha desaparegut de l’informe mèdic, amb què el futbolista ja està a disposició de Nano Rivas.