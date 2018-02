Álvaro Vázquez va estar a l'òrbita d'un CF Reus que el volia a ell o a ningú

L’actual davanter del Nàstic va ser l’objectiu que es va fixar l’entitat de la capital del Baix Camp

Actualitzada 14/02/2018 a les 19:09

Álvaro Vázquez és, actualment, el jugador més decisiu que hi ha a la plantilla del Gimnàstic de Tarragona. El punta barceloní, arribat durant aquest mercat d’hivern, ha estat un dels fitxatges més mediàtics de la història recent del club grana. Es tracta d’un futbolista que, amb 26 anys, ha tingut temps de demostrar la seva vàlua a Primera Divisió. Tot i els seus bons números a la categoria reina del futbol espanyol, no ha acabat de consolidar-s’hi i ara busca recuperar la glòria al club que presideix Josep Maria Andreu.No només el Nàstic es va interessar a contractar al futbolista, sinó que altres equips van voler fer-se amb els seus serveis. Un dels que més força va ser és el CF Reus. Els de la capital del Baix Camp van assegurar, per activa i per passiva, que no incorporarien a cap futbolista durant el mes de gener, a no ser que fos un jugador que incrementés molt el nivell de l’equip. Per aquest motiu, van intentar fitxar a un Álvaro Vázquez que estava al mercat.Tot i que l’oferta del CF Reus també era força sucosa, el davanter es va decidir pel Nàstic en una operació que li ha sortit rodona a un equip que ha vist com un reforç d’hivern ha sumat tres gols en sis partits.