I l'Estadi Municipal va veure tres gols gairebé dos anys després...

El 3-1 contra el Badalona del 27 de març del 2016 amb l’equip a Segona B, el darrer precedent que es recorda en Lliga

Actualitzada 12/02/2018 a les 21:06

El CF Reus no és un d’aquells equips que, en les darreres temporades, hagi destacat per la seva capacitat golejadora. De fet, va ser gràcies a la seva solidesa defensiva que l’equip de la capital del Baix Camp es va salvar la passada temporada i, per aquest mateix motiu, viu ara fora de la zona de descens. Els gols no abunden a Reus i, per això, el 3-0 contra el Lorca va caure com aigua de maig.El conjunt d’Aritz López Garai va aconseguir golejar al «fanalet vermell» de la categoria gràcies a un partit molt complet, que va servir per a dues coses. La primera, i més, important, per sumar tres punts que allunyessin el fantasma del descens, que s’estava acostant massa al CF Reus. El segon, per tornar a oferir a la seva afició un partit amb tres gols per la part local, una situació que feia 22 mesos i mig que no es produïa.Cal tirar enrere, molt enrere, per veure tres dianes roig-i-negres a l’Estadi Municipal en un mateix partit en enfrontament oficial de Lliga. De fet, és necessari anar fins el 27 de març del 2016, quan el Reus va rebre la visita del Badalona, en la 31a jornada del campionat lliguer del grup tercer de Segona Divisió B. El partit va acabar amb el resultat de 3-1. Els golejadors del CF Reus van ser el gran Álex Colorado, vital en l’ascens de l’equip a Segona Divisió A, David Haro, encara a la plantilla, i el porter rival, Morales, que es va marcar en pròpia porteria.Natxo González, actual entrenador del Real Zaragoza, era llavors el tècnic del CF Reus, equip amb el qual va aconseguir l’ascens de categoria. Per primera vegada, el club de la capital del Baix Camp jugaria al futbol professional.Lluny de l’Estadi Municipal sí que hi ha alguna golejada posterior a la victòria a casa contra el Badalona. De fet, n’hi ha dues. Una, a la 36a jornada de Lliga, quan l’Eldense va caure 0-4 contra els reusencs, en l’antepenúltima jornada del campionat lliguer. L’altra, i més important, l’assolida en l’anada de l’eliminatòria de campions, contra el Racing de Santander (0-3), que va permetre que el Reus posés gairebé els dos peus a la categoria de plata. Segurament, aquesta va ser la golejada més important en la història d’un club que s’ha consolidat a la categoria de plata.