Èlia Canales, campiona d'Espanya de Tir amb arc per tercera vegada consecutiva

Diversos arquers del Club de Tir amb Arc Constantí van participar, durant aquest cap de setmana, al campionat d’Espanya a Langreo. Entre ells, però, va destacar novament Èlia Canales, que va tornar a proclamar-se campiona d’Espanya. Ho va fer en categoria cadet, i és el tercer any consecutiu que la jove es penja l’or al coll.En el classificatori, després del llarg viatge i de molta pressió per part dels altres equips, va acabar en segona posició amb 548 punts, lluny del seu propi rècord establert a la World Cup de Nimes d’ara fa un mes on va demostrar la seva categoria i el gran nivell en què es troba obtenint la medalla de bronze a la categoria júnior. Va començar les eliminatòries guanyant a Anne Rodríguez per un clar 6-0.Va seguir amb un 7-1 contra la subcampiona d’Espanya i companya de la Blume, Maria Arranz. Va guanyar per 7-3 a la balear Natàlia Gil, i, en semifinals, va vèncer a Raquel González (7-1). Ja en la final es va enfrontar amb la madrilenya Erica Hernan, a la qual va guanyar per 6-2 deixant clar l’excel·lent moment pel qual està passant.