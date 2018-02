El gran dia de Sergio Tejera

El migcampista barceloní apunta a la titularitat després de la seva última aparició d’inici, el 25 de novembre a casa contra el Lorca

Actualitzada 12/02/2018 a les 19:58

Més opcions

Onzes coherents

Gairebé tres mesos després del seus darrers minuts al Nou Estadi, tornarà a la gespa tarragonina un dels màxims ídols de les darreres temporades. Sergio Tejera està preparat per retrobar-se amb l’afició que tant l’ha aplaudit i que tant l’ha estimat durant les dues darreres temporades i mitja.El centrecampista ja està completament recuperat del seu esquinç en el lligament lateral intern del genoll. El barceloní es va lesionar i no ha acabat de fer net fins ara. L’últim partit que va disputar a Tarragona va ser el de la derrota contra el Lorca (0-2) en el duel corresponent a la 16a jornada del campionat de Lliga, disputat el dia 25 de novembre del 2017. Des de llavors, i fins fa un parell de setmanes, ha estat a la infermeria i treballant a banda de la resta de companys.Tejera va tornar a vestir-se de curt aquest passat diumenge, al Carlos Belmonte, durant el duel que el Nàstic va disputar davant de l’Albacete. Només va disputar onze minuts, entrant per Javi Márquez, però va ser una estona suficient com per recuperar sensacions després d’haver estat veient al seu equip des de la graderia durant nou enfrontaments.Va ser una espècie d’escalfament pel que li arribarà aquest dissabte, quan tot apunta que Tejera tornarà a la titularitat. I tot apunta que serà així perquè un dels tres centrecampistes titulars a Albacete haurà de descansar per acumulació d’amonestacions. Maikel Mesa va veure la cinquena cartolina groga de la temporada a Albacete, i es perdrà el seu tercer partit en el que va de temporada.Tenint en compte que Maikel Mesa és, dels tres migcampistes titulars en els dos darrers partits, el més ofensiu, Sergio Tejera encaixa en aquest perfil. Fali és el que aporta l’equilibri a la medul·lar, Javi Márquez és el migcampista mixt, el que roba i distribueix, i Mesa és el que fa l’última passada als davanters. Si no hi ha cap canvi de darrera hora, Tejera farà de Mesa aquest dissabte, quan el Nàstic rebrà la visita (a dos quarts de nou de la nit) d’un Real Zaragoza que arribarà al duel amb la moral pels núvols després d’aconseguir derrotar al Lugo diumenge per un clar 2-0.Altres dos futbolistes podrien tenir cabuda en el 4-3-3 pel qual tornarà a apostar Nano Rivas. Un d’ells és Javier Matilla. El futbolista fitxat aquest mercat d’estiu no va entrar a la convocatòria d’Albacete perquè va patir unes molèsties durant la setmana que li van impedir exercitar-se amb total normalitat. Tot i això, tot apunta que ja estarà a disposició del tècnic per aquest dissabte.Una altra opció, molt més ofensiva, seria la d’ubicar Juan Muñiz com a tercer centrecampista. No és gens esbojarrat, tenint en compte que l’asturià es mou bé quan juga en el centre del camp i, amb Fali al darrere realitzant totes les cobertures i fent el treball defensiu que li manca a Muñiz, continuaria existint un bon equilibri a la medul·lar.Si té una cosa Nano és que acostuma a no fer invents, a alinear als que millor estan sempre que puguin jugar en el seu lloc. Per tant, tot i que qualsevol dels tres jugadors podrien entrar per Maikel Mesa, Sergio Tejera és el que més números té. No és el que més s’assembla a Mesa jugant, però el fet que disposés d’alguns minuts contra l’Albacete fa indicar que serà el futbolista escollit per acompanyar els intocables Fali i Javi Márquez.Encara resten quatre entrenaments perquè Nano pensi en el substitut de Mesa, però no ha de passar res que no provoqui que no sigui Tejera. Canviar el dibuix de casa i apostar per un 4-4-2 seria una tercera via, tampoc descartable, però que a dia d’avui no sembla la més clara de les opcions.