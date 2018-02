Dumitru i Abrahám no entrenen, pendents de realitzar-se proves mèdiques

Els dos jugadors van demanar el canvi a Albacete per lesió

Actualitzada 13/02/2018 a les 12:03

Dumitru Cardoso i Abraham Minero són les grans absències de l'entrenament del Nàstic d'aquest matí. Cap dels dos futbolistes ha iniciat el primer entrenament de la setmana per lesió i ambdós estan pendents de realitzar-se sengles proves mèdiques.Dumitru només va poder mantenir-se 55 minuts al camp del Carlos Belmonte aquest diumenge, durant la victòria del Nàstic contra l'Albacete (0-1). Va notar una punxada i, ràpidament, va demanar la substitució.Deu minuts després, situació molt semblant, però amb diferent protagonista. Abraham, més aviat per precaució, va dir «prou» i va reclamar el relleu.Aquesta tarda o, com a molt tard, demà al matí, el club informarà dels resultats d'ambdues proves i l'abast de les lesions dels dos futbolistes.