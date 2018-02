A l'espera del retorn de Barreiro i de les proves a Dumitru Cardoso

El punta no va viatjar a Albacete per molèsties, on el suec es va lesionar

Actualitzada 12/02/2018 a les 20:02

Manu Barreiro tornarà a la llista aquest cap de setmana. El davanter gallec, que es va perdre el partit d’Albacete per unes molèsties que li van impedir entrenar amb normalitat durant la setmana, té previst exercitar-se amb la resta de companys a partir d’avui.La no convocatòria de Barreiro va produir-se més aviat per precaució que per algun altre motiu, ja que amb la plantilla que hi ha ara al Nàstic no cal arriscar amb cap futbolista. També Javier Matilla estarà a disposició de l’entrenador, després d’haver passat una setmana similar a la de Barreiro: lleus molèsties que no el van deixar entrenar amb la normalitat que hauria desitjat.El que segurament no podrà jugar és Dumitru Cardoso, ja que el suec es va retirar, lesionat, del partit a Albacete. Va notar una punxada i, immediatament, va demanar el canvi. Se li hauran de fer proves. També va demanar el relleu Abraham, qui va ser substituït per Javi Jiménez per precaució.