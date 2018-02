La periodista tarragonina Danae Boronat ha realitzat una enquesta a Twitter que deixa un resultat sorprenent

Actualitzada 12/02/2018 a les 11:30

Ahora que empiezan los JJOO de invierno os quiero preguntar: (abstenerse periodistas)

¿Sabéis que este verano Tarragona organiza los JJOO del Mediterráneo? — Danae Boronat (@danaeboronat) 10 de febrero de 2018

La gent no sap que vénen els Jocs Mediterranis. Almenys, això es desprén d'una enquesta que ha realitzat a Twitter la periodista tarragonina Danae Boronat.Ara a BeIN Sports, continua sent una persona molt vinculada a Tarragona i, per això, va proposar una enquesta en la qual hi van participar 1.677 persones.La resposta amb més vots ha estat «No, no tenia ni idea» que Tarragona acollirà els Jocs Mediterranis aquest estiu. Un 62% dels participants a l'enquesta, ha escollit aquesta opció.La segona, ha estat «sí, lo sé», amb un 25%. O sigui, que un de cada quatre participants sí que sap que els Jocs vindran a Tarragona. Finalment, «alguna cosa he escoltat» ha tingut el 13% dels vots.