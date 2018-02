CF Reus, CD Floresta i Santes Creus, classificats per a la Fase Final de la Copa Atlas

Els dos equips reusencs van vèncer en la fase prèvia disputada dissabte i el de la ciutat de Tarragona hi va en qualitat d'organitzador

Actualitzada 12/02/2018 a les 13:01

Els equips alevins del CF Reus i del Santes Creus van aconseguir classificar-se per a la Fase Final de la Copa Atlas Energia, en imposar-se en la fase prèvia de la demarcació de Tarragona disputada aquest dissabte a les instal·lacions del CD La Floresta. Precisament, el conjunt de la Floresta també hi prendrà part, en ser un dels organitzadors.Fins a 32 equips de la província, dividits en vuit grups, van participar en el torneig, una de les competicions referències del futbol base.Els dos equips de Reus van imposar-se en la fase de grups, classificant-se per a les quatre semifinals que es van disputar, per tal de donar pas a dues finals, una al matí i l’altra a la tarda. El Santes Creus es va procalamar vencedor al matí, mentre que el CF Reus ho va fer a la tarda.Tots dos clubs estaran presents a la Fase Final de la Copa Atlas, que es disputarà el proper 16 de juny a Lleida, on hi prendran part equips alevins d’arreu de Catalunya.