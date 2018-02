Álvaro-Uche, la parella atacant preferida pels lectors

La segueix molt de prop Barreiro-Álvaro

Actualitzada 12/02/2018 a les 16:57

Álvaro Vázquez ha calat fons en els cors dels nastiquers. El davanter del Nàstic és el preferit per a l'afició grana a l'hora d'escollir la davantera ideal de l'equip que entrena Nano Rivas.En una enquesta realitzada per Diari Més que es va tancar abans de l'Albacete-Nàstic (o sigui, que els aficionats no havien pogut assistir al gol d'Álvaro al Carlos Belmonte contra l'Albacete), la parella de davanters escollida pels aficionats és la formada pel mateix Álvaro i per Uche. El 41,41% dels lectors han escollit aquests dos davanters com els millors per formar a l'atac grana.Tot seguit, i a una distància mínima, apareix l'atac format per Manu Barreiro i Álvaro. Concretament, amb un 38,28%. En tercera instància fa acte de presència la davantera preferida fins l'arribada d'Álvaro, que era la formada per Barreiro i Uche, amb un 13,28%. La combinació de Jean Marie Dongou amb qualsevol dels tres esmentats s'ha emportat un 2,34% dels vots, mentre que una opció diferent de les proposades ha obtingut el 4,69%.