Victòria balsàmica del CF Reus (3-0)

Els roig-i-negres han superat clarament en totes les facetes del joc al Lorca

Actualitzada 11/02/2018 a les 20:48

Festival de gols a la segona meitat

El Lorca ha sortit al partit amb la intenció de no encaixar cap gol per poder treure un empat del Municipal i la tàctica li ha funcionat a la perfecció en els primers 45 minuts però a la segona meitat els roig-i-negres han aconseguit anotar tres gols. El Reus ha estat el clar dominador del partit i ha aconseguit demostrar-ho en el marcador gràcies a una gran segona meitat. A la primera part el Lorca esperava a pressionar al seu camp i els del Baix Camp tocaven la pilota buscant alguna desmarcada dels atacants. Gus Ledes s'ha incrustat entre els centrals durant tot el partit per treure la pilota jugada però el Lorca obligava als roig-i-negres a jugar per bandes, impedint qualsevol atac reusenc. Yoda ha efectuat el primer xut del partit. Un tir des de la frontal, ben col·locat però que el porter ha pogut atrapar sense problemes. El següent en intentar-ho ha estat Carbia amb una rematada de cap que ha sortit molt desviada. L'ocasió més clara de la primera meitat ha estat propiciada per una errada del porter visitant. Menéndez ha centrat la pilota a l'àrea, el meta ha agafat l'esfèric però se li ha escapat. La pilota ha acabat als peus de Yoda que ha tardat molt a reaccionar i li han acabat prenent la cartera dins l'àrea.La segona part ha començat pràcticament idèntica a la primera però aquesta vegada els reusencs han aconseguit gaudir d'ocasions de gol. Pràcticament a la primera ocasió clara que han tingut els roig-i-negres han aconseguit posar-se per davant en el marcador. Vítor Silva ha centrat des del banderí de córner, la defensa ha desviat la pilota que ha acabat als peus de Carbia que, des de dins l'àrea, no s'ho ha pensat ni un instant i ha disparat a porteria, aconseguint batre a Dorronsoro i posant al Reus per davant en el marcador. La tàctica defensiva del Lorca no ha servit de res en aquesta segona meitat, ja que amb aquest gol el conjunt murcià ha hagut d'obrir-se per intentar tornar a empatar el partit. El Lorca ha aconseguit arribar diverses vegades a l'àrea reusenca però en cap d'aquestes ocasions ha aconseguit generar gaire perill. En el partit d'avui han deixat clar perquè són els cuers de la categoria. En cada acció d'atac, semblava que els murcians no sabien què fer amb la pilota. Una vegada més Vítor Silva ha impressionat a l'afició local. El portuguès ha executat a la perfecció un llançament directe des de la frontal de l'àrea. La pilota semblava que es colava al fons de la xarxa per l'esquadra però el porter ha aconseguit treure la pilota a l'últim moment. Una de les bones notícies pel Reus, a banda de la victòria, ha estat el retorn de Querol. Precisament, ell ha estat qui ha provocat aquesta falta i, posteriorment, ha provocat un penal a favor dels del Baix Camp. Querol s'ha endinsat a l'àrea i quan el defensor s'ha llençat a terra, el davanter ha simulat contacte, l'àrbitre ha picat de ple i ha acabat assenyalant la pena màxima. L'encarregat de transformar el tir des dels onze metres ha estat Vítor Silva que amb molta tranquil·litat ha posat el dos a zero en el marcador.La cirereta del pastís l'ha posat Lekic que després d'una bona passada de Yoda ha aconseguit batre a Dorronsoro amb un tir de qualitat. Amb aquesta victòria els reusencs tornen a donar una alegria a l'afició local i és que des del passat dos de desembre que el Reus no aconseguia que els tres punts es quedessin al Municipal. Amb aquests tres punts el Reus ja en suma 33 i se situa dotzè empatat amb l'Alcorcón.