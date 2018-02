El Reus vol ressuscitar davant el cuer

El Lorca encadena nou partits sense guanyar

Alineacions probables

El Reus Deportiu rep diumenge la visita del Lorca, el cuer de Segona Divisió, una ocasió ideal perquè el conjunt tarragoní torni a guanyar un partit a casa després de més de dos mesos sense aconseguir-ho. L'última victòria de l'equip d'Aritz López Garai en el seu propi feu es va produir el 2 de desembre, amb el Barcelona B com a rival, (2-1).Des de la victòria davant els blaugranes, l'equip reusenc ha marcat un únic gol davant la seva pròpia afició, malgrat haver disputat quatre partits. Va ser contra l'Alcorcón en la 21a jornada (1-1). Davant el Granada, el Lugo i l'Oviedo no va veure porta.La mala ratxa del conjunt català l'ha fet descendir fins a la dissetena posició i, amb 30 punts, està a un sol de la zona de descens.Per tornar a prendre el vol amb un triomf davant el cuer, López Garai podrà comptar amb la totalitat de la seva plantilla, a excepció d'un Ricardo Vaz, que segueix recuperant-se d'una greu lesió de genoll.El central Olmo, que s'havia operat d'un dit de la mà, tornarà a la titularitat al costat de Pichu Atienza. El lateral destre Jorge Miramón, que ha estat més de dos mesos de baixa, també està disponible, així com el migcampista Juan Domínguez i el punta David Querol, que també estan en condicions de jugar si l'entrenador requereix els seus serveis.Yoda, que va caure de la llista de l'últim duel del Reus, a Sòria davant el Numància, per unes molèsties musculars, també tornarà.Per enfrontar-se al cuer, López Garai no descarta tornar a jugar amb dos davanters, i per això Lekic i Máyor podrien formar una dupla que l'afició porta molt temps reclamant.El Lorca visita el Reus amb la intenció de trencar d'una vegada per sempre una pèssima ratxa de nou derrotes consecutives a Segona Divisió, la qual li ha fet estar ja a ni més ni menys que 13 punts dels llocs que donen la permanència, quan falten 17 jornades perquè conclogui el campionat.El conjunt murcià, que és cuer amb 16 punts sumats, ha de «seguir creient», com ha dit el seu entrenador, Fabri González, qui afronta el futur immediat amb la intenció d'«anar restant-li punts al descens cada setmana».Per a aquest nou compromís, de la 26 jornada del campionat en la divisió de plata, allò normal és que el tècnic blanc-i-blau introdueixi algun canvi respecte al partit perdut dissabte passat per 1-2 contra l'Almeria a l'estadi Francisco Artés Carrasco.Una de les novetats podria ser la presència del migcampista Didier Digard, ja recuperat de les molèsties amb les quals va arribar a l'equip en el mercat d'hivern i que apunta a la titularitat en l'eix de la medul·lar.La veterania del pivot gal ha de ser important per donar-li més solidesa a un equip que ja porta 42 gols encaixats, sent el segon equip més batut de la Segona Divisió, amb només el Còrdova (44) pitjor que ell en aquesta faceta. Els de Lorca han rebut almenys un gol en els seus nou últims partits i en tots ells va perdre.«Hem de ser capaços de deixar la porta a zero», ha emfatitzat Fabri, qui del rival que tindran demà davant ha destacat que «és competitiu i resulta difícil fer-li un gol», encara que el Reus també es troba en la zona baixa, tot i que amb 14 punts més que el Lorca.Igualment han entrat entre els expedicionaris que han sortit cap a terres tarragonines després d'entrenar a Lorca el migcampista croat Tomislav Gomelt, recent aterrat; però no el davanter jamaicà Deshorn Brown, qui igualment ha arribat a la ciutat aquesta setmana.Edgar Badia; Campins, Atienza, Olmo, Álex Menéndez; Carbia, Tito, Borja Fernández, Carbonell; Máyor, Lekic.Dorronsoro; Fede Vega, Nasuti, Holgersson, Peña; Digard, Gomelt, Noguera, Pomares, Aly Mallé; Manu Apeh.