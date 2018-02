Barreiro cau de la llista de convocats a la qual torna Tejera

El davanter gallec es quedarà a Tarragona a causa d’unes molèsties musculars.

Actualitzada 10/02/2018 a les 16:36

El Nàstic ha fet pública la llista de convocats pel partit de demà contra l’Albacete (12 hores) al Carlos Belmonte. La bona notícia és la tornada de Sergio Tejera a una convocatòria grana després de superar la lesió que l’ha tingut apartat dels terrenys de joc durant dos mesos i mig.Qui no podrà disputar cap minut demà és Barreiro, el davanter gallec s’ha quedat a Tarragona a causa d’unes molèsties musculars que porta arrossegant durant la setmana. Per tal de no arriscar, Nano ha decidit deixar-lo fora de la convocatòria. La llista dels jugadors convocats queda completada per Dimitrievski i Bernabé com a porters, Kakabadze, Javi Jiménez, Xavi Molina, Pleguezuelo, Suzuki, Abraham i Arzo en defensa, Fali, Márquez, Juan Muñiz, Maikel Mesa i Tejera al mig del camp i, en atac, Dumitru, Álvaro, Dongou, Tete i Omar.