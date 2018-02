A confirmar la millora amb tres punts

El Nàstic visita l'Albacete aquest diumenge (12 hores) després d'agradar al Nou Estadi

Actualitzada 10/02/2018 a les 16:19

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia, a un Albacete que està en alça i que després de l'arribada d'Enrique Martín a la banqueta s'ha convertit en un dels equips més temibles de la Segona Divisió A.El passat dissabte, amb l'estrena de Nano a la banqueta, els tarragonins van agradar al Nou Estadi, en un partit en què, tot i el bon joc, els tarragonins van acabar conformant-se amb un empat contra el Cádiz (0-0) que va deixar content pràcticament a tothom.Per no caure a la zona de descens, la victòria es converteix en obligatòria per a un Nàstic que tindrà les baixes de Djetei i d'Uche pel partit, ja que encara no estan recuperats de les seves respectives lesions.No es preveuen canvis respecte a l'onze que va proposar Nano el passat cap de setmana, ja que va funcionar. El tècnic va apostar per un canvi de sistema, a un molt semblant al 4-3-3, en el qual Álvaro partia de banda esquerra, encara que es centrava en moltes fases del partit equilibrant el carril amb les pujades d'Abraham.Dimitrievski serà l'escollit sota pals i, amb Abraham, en defensa actuaran Kakabadze en el lateral dret, i Julio Pleguezuelo i Xavi Molina en defensa.Per davant de la rereguarda, Fali, impecable en la faceta defensiva contra el Cádiz, és indiscutible i, per davant, també ho és Javi Márquez. La tercera peça a la medul·lar serà un Mesa que ha baixat molt el nivell, però que vol tornar a ser el de principis de temporada.A dalt, Álvaro és indiscutible, i Tete Morente podria repetir, i la baixa de Barreiro per lesió podria donar entrada a Omar per banda dreta.