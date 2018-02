Nano Rivas: «No li faig cas a la classificació»

L'equip grana s'enfrontarà a l'Albacete, aquest diumenge a les dotze del migdia

Actualitzada 09/02/2018 a les 17:16

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona (Tarragonès), Nano Rivas, no vol obsessionar-se amb la situació classificatòria actual de l'equip, de la que ha afirmat que no li fa «cap cas».La prioritat per al preparador de l'equip tarragoní és la d'assimilar els nous conceptes que el seu cos tècnic vol introduir a la plantilla amb la seguretat que els resultats aniran arribant.«Volem donar continuïtat a allò que vam veure davant el Cadis», ha explicat Rivas, que ha assegurat que «no tindria cap sentit introduir quatre nous canvis en l'onze que vam veure davant l'equip gadità».L'entrenador manxec s'ha desfet en elogis cap a l'Albacete i al seu tècnic, Enrique Martín, del qui ha dit que «és un míster que coneix perfectament la categoria, ells saben competir, mossegar i barallar-se».Les bones notícies al vestidor grana arriben amb la recuperació d'homes importants que han estat lesionats les últimes setmanes com Sergio Tejera, Jean Luc o Ike Uche.«Intentarem controlar les càrregues amb Uche, és un jugador molt important», ha explicat Nano del davanter nigerià al qual coneix i del que espera un rendiment alt fins a final de temporada.