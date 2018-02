El Reus necessita acabar amb la nefasta ratxa anotadora a casa

En els quatre darrers duels disputats davant de la seva afició ha anotat només un gol, que va servir per empatar contra l’Alcorcón

Actualitzada 08/02/2018 a les 20:24

Els números a casa

És la mateixa cançó de sempre. Almenys, la mateixa des que l’equip milita a la Segona Divisió A. El CF Reus Deportiu s’ha acostumat a mostrar-se a la categoria de plata com a un conjunt ferm en defensa, però també s’ha caracteritzat per ser un equip al qual li costa un món marcar un gol.La temporada passada, amb més encert de cara a porteria, l’equip que entrenava Natxo González podria haver optat a disputar la promoció d’ascens fins al final. Aquesta campanya, la manca de bons resultats té un motiu ben clar: el CF Reus no marca gols. I, aquesta mancança l’impedirà no poder mirar molt amunt, si no és capaç de canviar la dinàmica amb certa rapidesa.El CF Reus és, en solitari, l’equip que menys gols ha marcat de tots els que formen part de la Segona Divisió A. Amb setze dianes anotades en 25 partits, només s’hi acosta el Sevilla Atlético, amb disset en els mateixos enfrontaments. Després, apareix l’Alcorcón, amb 22 gols marcats en els mateixos 25 partits.Els números que més preocupen al CF Reus són els assolits a l’Estadi Municipal, sobretot els darrers. En els últims quatre enfrontaments disputats a casa, el conjunt que entrena Aritz López Garai només ha marcat un gol, l’assolit a la 21a jornada contra l’Alcorcón. Abans, a la 19a jornada, va empatar sense marcar contra el Granada, igual que en la 24a jornada, amb l’Oviedo com a rival. A la 22a jornada, derrota per la mínima contra el Lugo (0-1). Dos mesos fatídics per als reusencs a casa, situació que volen revertir aquest diumenge, contra el Lorca, «fanalet vermell» de la categoria de plata.Si el Reus és el que menys marca, el quadre murcià és el segon que més encaixa. Amb 42 dianes rebudes, el Lorca només és superat en aquest sentit pel Córdoba, que ha encaixat 44 gols. Ara, els Edgar, Máyor i Lekic hauran de demostrar la seva vàlua.