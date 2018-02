El Nàstic es trobarà a un Albacete que fa por des que va arribar Enrique Martín

Sense ell, l’equip va perdre cinc partits en set jornades i, des de la seva arribada, ha caigut derrotat en quatre ocasions de 18 duels

Actualitzada 08/02/2018 a les 18:31

Cinc defenses

Sense Erice

Tomeu Nadal

Recorden aquell Albacete Balompié que va perdre al Nou Estadi (3-1) en la cinquena jornada del campionat de Lliga, coincidint amb l’estrena de Rodri com a entrenador del Nàstic? Doncs no té absolutament res a veure amb l’equip al qual els tarragonins s’enfrontaran aquest diumenge al Carlos Belmonte (dotze del migdia).José Manuel Aira no va poder mantenir la pressió de ser un nouvingut a la categoria de plata i va ser destituït quan només s’havien disputat set enfrontaments. En aquests set duels, els resultats van ser nefastos: cinc derrotes, un empat i una única victòria. Per cert, un triomf contra l’actual tercer classificat, un Real Oviedo que ara lluita per pujar directament a Primera Divisió.El 5 d’octubre del 2017, Aira va ser rellevat per un Enrique Martín que va començar trepitjant molt fort, i fent bona aquella dita de «Nou entrenador, victòria assegurada». L’Albacete va derrotar al Lorca al Belmonte (2-1). La següent jornada, derrota a Pamplona contra Osasuna i, tot seguit, una gran ratxa de set partits sense perdre que va allunyar els manxecs de la zona de descens.De fet, des de l’arribada d’Enrique Martín s’han perdut quatre partits. Quatre, en divuit partits jugats, unes xifres espectaculars tenint en compte que, en els set anteriors, se n’havien perdut fins a cinc.El tècnic, tot caràcter, és un entrenador força peculiar que ja va aconseguir una impressionant gesta fa dues temporades. A la banqueta d’Osasuna, va superar una mala ratxa de resultats a la primera volta, per arribar, pels pèls, a la promoció d’ascens a la finalització del campionat regular. Com que va quedar sisè, va enfrontar-se al tercer classificat, el Nàstic de Vicente Moreno, el qual no va poder frenar l’embranzida d’un Osasuna que, tot i arribar l’últim a la promoció, va aconseguir l’ascens a Primera. Un cop a la màxima categoria, Enrique Martín va durar poques setmanes, ja que va ser destituït a causa dels mals resultats.Enrique Martín és un entrenador que molts volien pel Nàstic, però que mai va entrar a les travesses del Consell d’Administració grana. A Tarragona es buscava un tècnic d’un perfil diferent. És la tretzena temporada que entrena a la Segona Divisió A, i ha passat per banquetes com les de Leganés, Burgos, Terrassa, Xerez i Numancia.Els equips d’Enrique Martín, com ara l’Albacete, tenen la peculiaritat de jugar d’una forma molt específica. Molt agressius amb la pilota i sense ella, són innegociables els tres centrals i els dos carrilers, ja que aporten la solidesa defensiva que busca un tècnic que vol comptar amb futbolistes que corrin amunt i avall les bandes durant els 90 minuts. Bittolo i Cifuentes, als carrils, apunten a ser els homes perillosos per banda, mentre que sempre s’ha d’anar amb compte amb Néstor Susaeta, tot un especialista en accions a pilota aturada i un jugador que pot crear perill des de qualsevol zona del camp.El futbolista que ofereix l’equilibri en el centre del camp, Jon Erice, no podrà participar en el partit, en estar sancionat, però sí que hi seran presents els dos futbolistes més temibles del conjunt manxec. El davanter Béla és una de les sensacions de la temporada. Els seus moviments, i la facilitat amb la qual arriba a la porteria rival el converteixen en un futbolista a tenir molt en compte per als centrals del Nàstic, ja siguin Pleguezuelo i Xavi Molina o ho siguin d’altres.Però el perill personificat de l’Albacete és Roman Zozulya, màxim artiller de l’equip amb set dianes anotades, i un dels millors futbolistes de la categoria de plata. Al Nou Estadi, ja va marcar, i només la seva presència ja atemoreix a qualsevol rival que se li planti al davant.El porter de l’Albacete és un vell conegut de l’afició del Nàstic. Es tracta de Tomeu Nadal, un dels metes més estimats de la darrera dècada a Tarragona i que va participar en el retorn de l’equip a Segona Divisió A. Des de la seva arribada a Albacete, s’ha convertit en un futbolista imprescindible, en un jugador que disputa tots els minuts que ha encaixat 23 gols en 23 partits disputats.