El CF Reus s'enfrontarà a l'equip amb la pitjor ratxa de la categoria

El Lorca, que visitarà Reus diumenge, ha perdut els nou darrers partits i s’ha instal·lat en el «fanalet» vermell de la Segona A

Actualitzada 07/02/2018 a les 19:38

Chumbi no hi serà

No hi ha res més perillós que enfrontar-se a un animal ferit. I, fent el símil amb el futbol, quin equip hi ha més ferit que el Lorca actualment a la Segona Divisió A? Segurament, cap ni un.Nou partits consecutius sense puntuar han portat als murcians a instal·lar-se en el «fanalet vermell» de la categoria de plata. També «ajuda» el fet d’haver guanyat només quatre duels dels 25 disputats, i ser el conjunt amb més derrotes en el seu caseller, amb un total de disset.Per tant, el duel d’aquest diumenge a l’Estadi Municipal de Reus (sis de la tarda) és un d’aquells denominats «trampa». L’obligació dels reusencs de sumar de tres en tres pot ser un factor que sigui contraproduent, ja que el Lorca, pràcticament condemnat a baixar a Segona Divisió B, necessitaria un miracle per mantenir-se. Els seus setze punts sumats el converteixen en un equip amb peu i mig a Segona Divisió B i, per tant, no hi tenen res a perdre a terres reusenques.La ratxa del CF Reus tampoc és la millor de totes. Un partit guanyat dels vuit darrers en joc ha portat als d’Aritz López Garai d’estar situats a la zona tèbia de la taula, a fregar la zona de descens a Segona Divisió B. Trenta punts suma el quadre reusenc, un més que la Cultural y Deportiva Leonesa, primer equip situat en la zona de descens. L’ansietat jugarà en contra del CF Reus si el partit no va segons el guió previst pel seu entrenador. Ara bé, guanyar i, per tant, sumar tres punts, significaria una gran injecció de moral i una possible gran escalada a la classificació, ja que l’onzè, l’Albacete, té 32 punts, dos més que el Reus.Un dels jugadors que més emoció podria posar al partit, no hi serà. Va ser un dels integrants de la millor parella ofensiva del CF Reus en les darreres dècades, però ara no viu el seu millor moment. Chumbi, tot i ser el màxim referent a dalt dels murcians, no podrà saltar a la gespa per culpa del calvari que està patint aquesta campanya en forma de lesions. El jugador no tornarà a trepitjar gespa aquesta temporada per culpa d’un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc intern. Va marcar quinze gols la campanya passada, la de l’ascens a la categoria de plata, però encara no n’ha pogut gaudir.