El central arribat en aquest mercat d’hivern, que encara no ha debutat amb el Nàstic, creu que és «important» que cap jugador «se senti titular indiscutible»

Actualitzada 07/02/2018 a les 17:57

—Tant futbolísticament com professionalment estic molt content d’haver vingut a Tarragona. Ara estic intentant agafar el ritme de competició, que és el més difícil.—El que jo volia era tornar, i ser a prop de casa. La meva primera opció va ser el Nàstic, sobretot per Emilio Viqueira, ja que vam ser companys. No vaig pensar en cap altra opció.—Hi havia altres coses, però sobretot de l’estranger.—Exactament. Volia tornar a casa.—Hi ha hagut molt de canvi, des del d’entrenador, fins a jugadors. Sóc un més i no puc opinar gaire al respecte. No coneixia molt als companys i a l’anterior entrenador, però sí que és veritat que hi ha hagut molts canvis.—De l’1 al 10? De l’1 al 100? Vaig arribar amb poc ritme de competició, perquè no vaig competir en el darrer mes. A banda, tan bon punt vaig començar a entrenar vaig tenir un problema físic que no em va deixar entrenar amb normalitat.—Sí, però va ser una decisió tècnica. Cap problema.—La competència és el que ens farà forts en el que queda de Lliga. És molt important tenir molta competència en totes les posicions del camp. No només per a mi, sinó per a tot el conjunt. És també molt important que cap jugador se senti titular indiscutible. Tots som importants, i tots hem de sumar.—Hem de basar-nos en el dia a dia. Està clar que ara no vendrem el fum del Cholo Simeone del «partido a partido», però és veritat que hem de tenir clar que cada partit és una final i que el que fem dia a dia i partit a partit ens dirà cap a on podem mirar, sobretot de cara a la temporada vinent. És veritat que hem signat jugadors molt importants, però el més importants és sortir d’on som, i no pensar en altres coses.—Per a mi ja és prou difícil canviar d’equip, buscar una casa i una estabilitat, com per a pensar en els companys que els passa el mateix.—L’Albacete està per davant nostre a la classificació. Hem d’anar-hi amb moltíssima humilitat i amb ganes de competir. Veient com està la Segona Divisió, tot pot passar. Aquest dissabte va venir a Tarragona el segon classificat de la Segona Divisió espanyola i a ningú li va demostrar res de l’altre món.—No podem ser tan exigents quan hi ha hagut un canvi d’entrenador, i aquest només ha pogut treballar una setmana amb els jugadors. Tampoc podem exigir una victòria amb el balanç negatiu que portàvem i contra el segon classificat. Els vam tenir contra les cordes, i va ser una autèntica llàstima no guanyar, però hem de seguir endavant. Veníem d’una destitució d’un entrenador, de molts canvis a l’onze, de dues derrotes molt doloroses... L’empat contra el Cádiz ha de ser positiu, sobretot perquè vam tenir molta personalitat dins del camp i vam demostrar un estil de treball que se’ns ha de gravar al cervell.—La Segona A està molt igualada. Hi ha molt bons equips, que juguen molt bé en conjunt, però dir-te si hi ha algun equip millor jugador per jugador, és molt difícil. El nostre equip té moltíssima qualitat i molta ambició. La gestió de grup que està fent l’entrenador està sent molt bona.