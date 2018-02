Quin serà ara el paper d'Uche?

El davanter del Nàstic haurà d’afrontar ara la complicada papereta de treure-li el lloc a Barreiro o a Álvaro

Actualitzada 07/02/2018 a les 10:19

Els registres dels quatre

La plantilla del Gimnàstic de Tarragona és ara molt extensa. Hi ha molts jugadors en totes les línies que poden ser titulars, i d’altres, que havien de ser indiscutibles fa uns mesos, que s’hauran de guanyar un lloc a l’onze.Si es té en compte que Nano, tot i dibuixar un 4-3-3, va jugar amb dos puntes i un extrem, és més que possible que a partir d’ara actuï de la mateixa manera en enfrontaments propers. Un d’aquests davanters, pel que ha costat portar-lo i, sobretot, per la qualitat que té a les seves botes, serà Álvaro Vázquez. L’altre, amb gairebé tota probabilitat, serà Manu Barreiro. D’aquesta manera, Ike Uche, que està molt proper a tornar, ho tindrà molt complicat per fer-se un lloc a la titularitat.El davanter nigerià es va lesionar durant el mes de desembre del bíceps femoral, i la seva tornada es podria produir o bé aquest diumenge al Carlos Belmonte contra l’Albacete, o bé el següent dissabte al Nou Estadi, davant del Zaragoza. El fet no és quan torna, sinó on ha de jugar.Uche és un futbolista que, des de la seva arribada al Nàstic, ha estat determinant, sempre que ha jugat. La campanya passada va ser vital en la permanència dels tarragonins, quan aquests es jugaven la vida i l’africà va marcar tres gols en les tres darreres jornades. Dos que van servir per guanyar al Girona, i que sempre recordaran els socis i alficionats del Nàstic.Però ara Uche tindrà un gran problema, un problema agradable per a l’entrenador, Nano Rivas. Si Manu Barreiro i Álvaro Vázquez continuen jugant al nivell que ho estan fent, Uche tindrà moltes dificultats per ser titular. No perquè no tingui qualitat suficient, sinó pel fet que quan una cosa funciona, els entrenadors acostumen a no canviar-la. Aquesta, segur, serà la màxima d’un Nano Rivas que ja va deixar entreveure com jugaria a partir d’ara. L’esmentat 4-3-3, amb Manu Barreiro com a «9» de referència, Álvaro Vázquez tirat a una banda però apareixent sempre que pugui al centre, i un extrem pur, com va ser el cas de Tete Morente.A més, apareix un quart protagonista en aquesta demarcació. Es tracta de Jean Marie Dongou, un jugador que va arribar en el passat mercat d’estiu lesionat, i amb ganes de ser protagonista, però encara no ha agafat la forma. Dongou, que pot jugar tant en punta com per banda, no ha pogut trobar el seu lloc a un onze inicial i, per aquest mateix motiu, parteix com a quart davanter, després de les marxes de Juan Delgado i d’Stephane Emaná, que van anar cedits a Portugal i a l’Atlético de Madrid B, respectivament.El punta que ha anotat més gols fins ara dels quatre esmentats ha estat Manu Barreiro. Amb set dianes és, juntament amb Maikel Mesa, el màxim realitzador del conjunt grana. El gallec, a més, destaca per la immensa tasca que realitza sense pilota en la faceta del treball. És el primer que lluita de tots els jugadors del Nàstic.En segon terme apareix Ike Uche. Les lesions no han impedit que el punta africà sigui el tercer màxim realitzador de l’equip grana, amb sis gols anotats fins ara. Va aconseguir sengles doblets contra Granada i Córdoba. Uche va intentar marxar al futbol xinès durant aquest mercat d’estiu, però no ho va aconseguir. Quedant-se a Tarragona, vol demostrar que continua sent aquell futbolista determinant en qualsevol tipus de situació.Álvaro Vázquez ha anotat dues dianes en els quatre partits que ha disputat amb el Nàstic. Un a Pamplona i, l’altre, a casa contra el Reus. Dongou encara no ha marcat cap gol.