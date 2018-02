L'enigma de Lekic i Yoda, que han quedat fora dels plans de López Garai

Cap dels dos futbolistes va entrar a la convocatòria del passat diumenge a Sòria

Actualitzada 06/02/2018 a les 19:52

Promoció a 10 euros

Dos dels jugadors que estaven cridats a ser els punters del CF Reus en aquest tram final de la temporada, no van estar presents en el darrer duel dels de la capital del Baix Camp. Cap dels dos va entrar a la convocatòria del Numancia-Reus del passat diumenge, que va finalitzar amb victòria dels sorians (1-0).Ja és la segona setmana consecutiva que Aritz López Garai prescindeix de la figura de Lekic, el punta que havia arribat per ser la referència a dalt, i que no acaba d’arrencar a Reus. El futbolista serbi, que va ser el darrer a arribar en el darrer mercat d’estiu, no ha comptat tant com ell havia esperat. De fet, per posar un exemple, Edgar Hernández està tenint un protagonisme més accentuat gràcies a la confiança que el tècnic ha dipositat en el punta català.Un altre jugador que no està tenint el protagonisme esperat és Karim Yoda. Arribat abans de l’obertura del mercat d’hivern procedent del Getafe, l’extrem, que ha deixat detalls de la seva innegable qualitat, també va caure de la convocatòria, per decisió tècnica. Contra el Nàstic, va deixar bons detalls i sempre que ha sortit ha demostrat que pot ser un futbolista interessant pel CF Reus, però per un motiu o un altre, no va entrar a la darrera convocatòria.El CF Reus ha posat en marxa una campanya gràcies a la qual els que vulguin acudir aquest diumenge a l’Estadi ho podran fer per 10 euros.L’equip reusenc rebrà la visita del Lorca a les sis de la tarda i tots els aficionats que acudeixin al camp disfressats podran entrar per 10 euros. Aquesta promoció serveix per als assistents a les zones de Gol i de Lateral. Els disfressats a Tribuna Baixa pagaran 18 euros, mentre que els de Tribuna Alta pagaran 24 euros.