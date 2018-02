Tejera arribarà a Albacete, i Uche i Jean Luc, si no ho fan, serà pels pèls

Djetei serà l'únic jugador a la infemeria

Actualitzada 05/02/2018 a les 13:47

Bones notícies per al Nàstic i, sobretot, per al seu entrenador, un Nano Rivas que en breu podrà comptar amb gairebé la totalitat de la seva plantilla. Sempre, deixant de banda a Mohammed Djetei, lesionat del lligament encreuat del seu genoll, i que no jugarà ja aquesta temporada.Sergio Tejera entrarà a la convocatòria d’Albacete d’aquest diumenge si no hi ha cap canvi de darrera hora. El centrecampista ja està recuperat de la seva lesió al lligament lateral intern del genoll, i aquesta setmana entrenarà amb la resta de companys.També ho faran, però a un nivell una mica més baix, Jean Luc i Ike Uche, lesionats del bíceps femoral esquerre i del dret, respectivament. La seva aparició al Carlos Belmonte no està descartada, però dependrà molt de com evolucionin aquesta setmana.