López Garai tornarà a la banqueta després de tres partits castigat

El tècnic del CF Reus va ser expulsat davant del Lugo per queixar-se massa a l’àrbitre

Actualitzada 05/02/2018 a les 20:21

Olmo, també

Aritz López Garai tornarà a comandar el vaixell del CF Reus aquest cap de setmana. Després de tres jornades veient al seu equip des de la graderia, el tècnic basc recuperarà el lloc que li pertoca a la banqueta, i Xavi Bartolo tornarà a fer les tasques d’ajudant.López Garai no s’havia assegut a la banqueta en les tres darreres jornades després de l’expulsió que va patir el 13 de gener a l’Estadi Municipal en el duel que els seus van disputar contra el Lugo, que va acabar amb victòria gallega (0-1).Les reiterades protestes del tècnic de Barakaldo van motivar que el col·legiat del partit, el valencià Saúl Ais Reig, decidís expulsar-lo. El CF Reus va enviar un recurs a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), però aquest no va ser admès i, com que era la segona vegada que López Garai era expulsat del camp, va rebre una sanció addicional de dos partits, amb què van ser tres els que no va poder dirigir als seus des del banc.Aquest diumenge, contra el Lorca i a l’Estadi Municipal (sis de la tarda), el tècnic tornarà a poder donar instruccions als seus futbolistes, de forma que tot tornarà a la normalitat a la banqueta reusenca.En els tres partits en què Xavi Bartolo ha estat l’encarregat de dirigir als seus des de la banqueta, s’han produït resultats ben diferents. En la 23a jornada de Lliga, el Reus va visitar el Nou Estadi, en un duel que va acabar amb victòria dels de la capital del Baix Camp, per un ajustat 1-2, però amb un gran joc per part del conjunt visitant. La de fa dues jornades, a l’Estadi Municipal contra l’Oviedo, el resultat va ser d’empat sense gols, en un duel en el qual els reusencs van deixar molt bones sensacions, però on els va faltar el gol. Aquest diumenge, últim partit amb Xavi Bartolo a la banqueta, i derrota al Nuevo Los Pajaritos contra el Numancia (1-0).El retorn d’Aritz López Garai segurament no serà l’únic que es produirà a l’equip reusenc. Una de les grans absències a Sòria va ser la de Jesús Olmo, que es va perdre el duel perquè encara no estava completament recuperat de la intervenció quirúrgica a la qual es va sotmetre aprofitant que estava sancionat per acumulació d’amonestacions.Olmo va passar pel quiròfan després de jugar al Nou Estadi per practicar-se una artrodesis a l’articulació interfalàngica distal del cinquè dit de la mà dreta. El club reusenc esperava que pogués estar «a disposició del tècnic» per jugar contra el Numancia, però finalment va quedar fora de la convocatòria. Segurament, va ser perquè encara no estava a punt per jugar. També són a la infermeria el polivalent Jorge Miramón i els davanters David Querol i Ricardo Vaz.