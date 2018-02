Els capitans del Nàstic Genuine, premiats al Trofeu Mundo Deportivo

Rubén Almazán i Álvaro Cano van recollir el premi amb Javier Tebas

Actualitzada 06/02/2018 a les 13:12

La LigaGenuine continua recollint premis després del gran èxit que està tenint, sota el paraigua de LaLiga. Aquest dilluns al vespre, el Trofeu Mundo Deportivo va entregar un guardó a la LigaGenuine, el qual van recollir el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, i els dos capitans del Nàstic Genuine, Rubén Almazán i Álvaro Cano.Tant Almazán com Cano, orgullosos de recollir el guardó, van declarar: «Moltes gràcies per aquest premi, i gràcies per comptar amb nosaltres». L’encarregat d’oferir-los el premi va ser Carlos Godó, conseller delegat del Grup Godó.Per la seva banda, el president de LaLiga, Javier Tebas, va apuntar que «simplement, dir que aquest és un premi il·lusionant que hem començat aquest any. Portem dues jornades, seguim a Palma de Mallorca i acabarem a Vigo». «Espero que, qui sigui el president de LaLiga, pugui continuar recollint premis d’aquesta Lliga tan fantàstica que hem iniciat», va sentenciar.