El Nàstic que no va voler afeblir-se

El club va refusar importants ofertes per Dimitrievski i per Maikel Mesa durant aquest mercat d’hivern per poder aspirar a tot

Actualitzada 05/02/2018 a les 13:43

L’estiu vinent

El Gimnàstic de Tarragona es va reforçar a consciència durant aquest mercat d’hivern i, a més, va canviar d’entrenador. Ho va fer, portes cap a fora, per intentar assegurar-se la permanència i posar les bases per un ambiciós projecte de cara a la pròxima temporada. Però a ningú se li escapa que haver fitxat a futbolistes com Álvaro Vázquez, Javi Márquez, Javier Matilla, Fali, Julio Pleguezuelo, Arzo o Dumitru Cardoso és sinònim d’ambició i de no conformar-se amb acabar en divuitena posició a la classificació, que és la primera que dóna dret a mantenir-se a la categoria de plata.Parlar de finalitzar entre els sis primers sembla, a dia d’avui, molt agosarat. De fet, ho és. Però amb disset jornades per endavant, 51 punts per disputar, i una plantilla que il·lusiona per la seva qualitat i pel joc que va demostrar contra el Cádiz han de servir per no posar sostre al Nàstic d’aquest tram final de la temporada.Per aquests motius, el club va decidir no afeblir-se durant el mercat d’hivern. De res hauria servit reforçar tant una plantilla si després alguns jugadors clau haguessin marxat. Stole Dimitrievski i Maikel Mesa van ser dos noms que van sonar molt a les oficines del Nàstic. Per cadascun dels dos es van refusar ofertes que haurien suposat, sobretot en el cas de macedoni, injeccions importants de diners a la caixa, però que es van descartar perquè qualsevol substitut que hagués arribat segurament no hauria millorat ni al meta ni al centrecampista.Els dos estan sent jugadors clau en aquesta temporada i, molt possiblement, marxaran a finals de campanya si continuen amb el rendiment ofert fins ara. El porter està salvant al Nàstic en nombroses ocasions i ha fet oblidar Manolo Reina, ara al Mallorca, i que s’havia convertit en un ídol a Tarragona. Pel que fa al centrecampista, segurament ha estat el millor jugador de camp en el que va de campanya. En els quatre darrers partits disputats ha baixat molt el nivell, però en el club confien que sigui una situació puntual i que aviat pugui tornar a fer de les seves entre línies.Quan finalitzi la campanya, el Nàstic, segur, protagonitzarà algun d’aquests traspassos que superen les expectatives de qualsevol, aquells de set números. De moment, però, el club ha preferit intentar comprovar fins a on pot arribar amb aquests futbolistes, amb una de les millors plantilles que es recorden a Tarragona.