El Cicle de Muntanya torna amb 4 documentals i 3 conferències

Enguany està dedicat a les dones alpinistes

Actualitzada 06/02/2018 a les 12:38

Una nova edició del Cicle de Muntanya torna a l’Auditori Diputació. Des del 15 de febrer fins al 22 de març, un total de quatre documentals i tres conferències que aniran a càrrec de reconeguts alpinistes, seran protagonistes. Les sessions es desenvoluparan tots els dijous, a partir de dos quarts de vuit del vespre al mateix Auditori, ubicat al número 2 del carrer Pere Martell de Tarragona.Un dels grans atractius serà la presència d’Òscar Cadiach, que explicarà les seves darreres vivències a la muntanya i, sobretot, l’ascens al Broad Peak el passat juliol, el darrer vuit mil que li quedava per coronar. «Veurem imatges d’aquella aventura» i d’una frase que quedarà pel record, segons va detallar el mateix Cadiach durant la presentació.El cicle està dedicat enguany a la figura de les dones alpinistes. D’aquesta manera, la conferència inaugural, Seguint les petjades gegants (el 15 de febrer) anirà a càrrec de l’alpinista gallega Chus Lago.La segona trobada serà la projecció de la pel·lícula Tras las huellas de Shackleton (22 de febrer), dirigida per Javier Álvaro i on un grup de muntanyers segueixen les petjades de l’explorador britànic Henry Shackleton en una vibrant aventura. En tercer terme, serà el torn de la conferència Un pas més, a càrrec de l’escaladora Sílvia Vidal (1 de març).El cicle continuarà amb la projecció de la pel·lícula Bájame una estrella Miriam García Pascual, un documental de l’escalador Juanjo San Sebastián on l’autor endinsarà al públic a la vida de l’escaladora García Pascual, que va morir al Meru Peak, a l’Himàlaia.El 15 de març hi haurà dues projeccions, com seran el documental Mira, de Lloyd Belcher, i el curtmetratge Link Sar West, de Jonathan Griffith. Clourà el cicle la conferència La superació dels catorze cims més alts de la Terra, que anirà a càrrec d’Òscar Cadiach i Ferran Latorre el 22 de març.