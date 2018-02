Stephane Emaná marca el seu primer gol amb l'Atlético de Madrid B

Va sortir quan quedaven 15 minuts per acabar el partit i li va donar un punt al seu equip

Actualitzada 05/02/2018 a les 13:00

Stephane Emaná ja li dóna punts a l’Atlético de Madrid B. El davanter cedit pel Nàstic va ser l’autor de l’1-1 que li va donar l’empat al filial matalasser en el partit que va jugar aquest dissabte a casa contra el Rápido de Bouzas.Els gallecs guanyaven 0-1 gràcies a la diana aconseguida per Óscar Sielva als 29 minuts de joc. Quan restaven quinze per finalitzar el partit, va entrar Stephane Emaná i, set minuts després, en el 82’, va anotar el gol que va significar l’empat, una diana que li suposa un punt al filial madrileny, que és sisè a la classificació, a un punt de la promoció d’ascens.Emaná no havia jugat fins ara perquè s’estava recuperant d’una lesió de clavícula patida a Tarragona.